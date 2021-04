Ricciardo: “Podium Norris werkt super motiverend”

Daniel Ricciardo stapte afgelopen winter over naar McLaren. In de eerste races moest hij zijn meerdere erkennen in teamgenoot Lando Norris, die met een vierde en derde plaats uitstekend presteerde. Hoewel de Australiër baalt dat hij nog niet op het niveau van de jonge Brit acteert, blijft hij hard werken om het gat te dichten.

“Ik wil voortborduren op de progressie die we in de eerste twee races geboekt hebben en ik wil de geleerde lessen uit Imola in de praktijk brengen”, meldde Ricciardo in de preview van het team. “We zijn prima aan het seizoen begonnen met goede punten voor het constructeurskampioenschap dus wat dat betreft kan ik niet al te teleurgesteld zijn. Er zijn wat dingen die ik nog onder de knie probeer te krijgen maar dat lukt enkel door meer tijd in de auto door te brengen. Het podium van Lando bewijst het potentieel van de auto dus dat werkt super motiverend. We hebben pas twee races gehad en ik kan nog veel beter, dus ik ben er klaar voor.”

Over de aanstaande Grand Prix van Portugal zei hij: “Portimao is de volgende en ik kan niet wachten tot ik weer in de auto mag stappen. Het is leuk om daar te racen. De baan beschikt over unieke elementen die je niet op elke baan tegenkomt. De goede mix van langzame en snelle bochten en de hoogteverschillen maken het een mooie uitdaging. In sommige bochten voel je echt je hart in je keel met die enorme hoogteverschillen.”