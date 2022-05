De 32-jarige coureur uit Perth stapte ongedeerd uit, maar de MCL36 liep behoorlijk wat schade op. Ondanks zijn crash, die goed was voor een code rood, kijkt Daniel Ricciardo met vertrouwen uit naar het vervolg van het raceweekend, met dank aan een positief verlopen eerste training waarin hij de zevende tijd liet noteren.

“Het was een beetje vreemd”, blikt Ricciardo terug op het incident. “Als iemand op dat punt crasht, gebeurt dat normaal gesproken bij het uitkomen van de bocht. Dan neemt diegene misschien te veel kerb in bocht 14 om daarna de controle te verliezen. Maar ik begon de auto zo’n beetje vóór bocht 13 al kwijt te raken.” Volgens de Australiër waren de veranderingen die het team na afloop van de eerste training had doorgevoerd aan de auto, debet aan het ongeluk. “We zijn op een paar vlakken iets te ver gegaan met de afstelling. We hadden een goede eerste sessie en dan ga je natuurlijk dingen proberen voor de tweede training om de performance nog verder te maximaliseren. We zijn daarin iets te ver gegaan, maar daar kom je pas achter wanneer je het probeert.”

Ricciardo is desondanks hoopvol gestemd over wat hij dit weekend nog voor elkaar kan krijgen in Monaco. “Het is een beetje jammer, wat er gebeurd is, maar ik heb er nog steeds vertrouwen in. Ik zat tijdens de eerste training met een goed gevoel in de auto en Lando had volgens mij een degelijke tweede sessie. Ik verwacht dat we hier als team van terug kunnen komen”, aldus de achtvoudig Grand Prix-winnaar.

Over hoe het is om met de 2022-auto in Monaco te rijden, zegt hij nog: “Het was leuk. Ik had het erg naar mijn zin tijdens de eerste sessie. Vanaf de eerste ronden zaten we er goed bij en had ik veel vertrouwen in de auto. Ze zijn zwaarder en stijver en je voelt de hobbels beter onder het rijden, wat het erg fysiek maakt, maar ik had het tijdens de eerste training goed naar mijn zin en keek er naar uit om tijdens de tweede oefensessie een run op de soft te doen. Maar morgen is er weer een nieuwe dag.”

Bekijk de crash van Daniel Ricciardo tijdens de tweede training in Monaco: