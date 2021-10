Ricciardo laat zich niet uit het veld slaan door Turkse vormdip

Het Formule 1-team van McLaren beleefde in Monza en Sochi twee ijzersterke weekenden op rij. De renstal scoorde in Italië een onverwachte 1-2, waarna Lando Norris in Rusland zijn eerste pole-position pakte en alleen door Moeder Natuur van de overwinning af kon worden gehouden. Voor Daniel Ricciardo leken beide races ook een doorbraak: na een bijzonder moeizame start bij het team van McLaren, won de Australiër in Italië en kwam hij in Rusland als vierde aan de finish.

Na weken op een roze wolk te hebben geleefd kwam McLaren in Turkije weer met beide benen op de grond terecht. De renstal kon geen potten breken op het Istanbul Park. Lando Norris beperkte nog enigszins de schade met de zevende plek, maar Daniel Ricciardo werd op zaterdag al in het eerste kwalificatiedeel uitgeschakeld en finishte een dag later buiten de punten.

Na de teleurstelling in Turkije heeft Ricciardo de blik al snel weer naar voren gericht. De Australiër wil niet te lang stil blijven staan bij de race op het Istanbul Park: “Ik wil het weekend niet wegstrepen, maar laten we zeggen dat ik het in het kader van de stijgende lijn wel weg wil strepen”, sprak Ricciardo onder meer tegen Motorsport.com. “Ik wil niet dat we hierdoor het hoofd laten zakken. Het was gewoon zo’n weekend dat niet goed was.”

“Hopelijk kunnen we wat informatie vergaren en hier nog wat van leren. Maar ik wil niet dat dit weekend ons huidige momentum beïnvloedt. Het is gewoon een van die dagen. Zo lang we er maar van kunnen leren.”

Blik op Austin

De karakteristieken van het Istanbul Park speelden McLaren duidelijk niet in de kaart. Zo kon de MCL35M niet goed omgaan met de lange bochten en de druk op de voorbanden, iets waar de renstal uit Woking ook al mee worstelde in Zandvoort. Ricciardo kijkt dan ook liever vooruit naar de eerstvolgende race op het Circuit of The Americas in Texas, een circuit dat toch al tot de favorieten behoort van de McLaren-coureur.

“Ik denk dat daar zeker wel een paar bochten liggen waar we sterk zullen zijn”, blikt de coureur uit Perth vooruit. “In die eerste sector zouden we wel oké moeten zijn. Die vrij snelle bochten moeten ons denk ik wel aardig liggen. In al die haarspeldbochten zijn we ook wel sterk denk ik, we zijn normaal gesproken goed met het remmen. De laatste sector gaat ons misschien een beetje pijn doen, maar ik denk dat we daar over het algemeen weer competitief kunnen zijn. Hopelijk is het er gewoon 38 graden, bloedheet, zit iedereen te zweten en hebben wij het naar onze zin.”