Ricciardo houdt vol: “Niet het juiste moment voor IndyCar”

Na twee teleurstellende seizoenen bij McLaren heeft Ricciardo voor 2023 geen F1-zitje weten te bemachtigen. Ricciardo werd deze week bij Red Bull bevestigd als derde rijder. Hij gaat daar test- en simulatorwerk verrichten, maar gaat zich als uithangbord ook bezighouden met tal van commerciële activiteiten. Daarmee moet hij de vaste rijders ontlasten. Het is een flinke omekeer ten opzichte van de voorgaande jaren. Gedurende het weekend in Abu Dhabi verklaarde Ricciardo ook dat hij wel toe is aan een pauze van de racerij. Daarom heeft een reserverol bij een F1-team de voorkeur boven de overstap naar een ander team.

De deur staat echter altijd op een kier voor deelname elders. IndyCar-coureur Patricio O’Ward, die in Abu Dhabi VT1 reed voor McLaren, moedigde Ricciardo aan om naar IndyCar te komen. In reactie op de uitspraken van O’Ward, zegt Ricciardo: “Ik heb veel berichten gehad van IndyCar-coureurs die me vertellen dat ik het daar geweldig zou vinden. Ze zijn heel enthousiast, hebben het kampioenschap hoog zitten en ik zeg niet dat het niets voor mij is… Het racen is prachtig. Ik kijk het vaak en geniet er als fan, als toeschouwer erg van. Maar dit is mentaal voor mij niet het juiste moment. Ik zit met m’n hoofd nog altijd voornamelijk in de Formule 1.”