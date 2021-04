Ricciardo maant tot kalmte: “Het kost gewoon nog wat tijd”

Ricciardo maakte tijdens de winter vanuit Renault de overstap naar het team van McLaren. In de eerste twee weekenden kon hij het tempo van teamgenoot Lando Norris nog niet helemaal bijbenen. Zo kreeg hij afgelopen weekend in Imola zelfs de opdracht om aan de kant te gaan voor de jonge Brit, die zijn McLaren uiteindelijk naar een derde plek stuurde. Ricciardo moest zelf genoegen nemen met de zesde plek, waarmee hij net als een aantal andere rijders geen makkelijke race kende voor zijn nieuwe werkgever.

“Ik denk niet dat ik het heb onderschat”, vertelt Ricciardo in gesprek met Sky Sports F1 wanneer hij wordt gevraagd naar zijn ietwat stroeve start bij McLaren. Het komt de Australiër namelijk bekend voor: “Ik was me hier maar al te zeer van bewust toen ik vanuit Red Bull de overstap maakte naar Renault. Helaas kost het gewoon wat tijd, maar het seizoen is nog lang. We hebben pas twee races gehad.”

“Natuurlijk wil ik nu al sneller zijn, maar als ik na de zevende race terugkijk op de tweede race moet ik er waarschijnlijk om giechelen. Geen paniek, ik ga er gewoon aan werken.”

Seidl: "Nog een kwestie van drie races"

De coureurs die tijdens de winter van team wisselden hebben het dit jaar extra zwaar, omdat er voor de start van het seizoen slechts drie testdagen werden georganiseerd, waardoor elke coureur slechts anderhalve dag de tijd kreeg om te wennen aan de nieuwe auto. McLaren-teambaas Andreas Seidl ziet de huidige vorm van Ricciardo dan ook niet als een verrassing.

“We weten dat het niet zo eenvoudig is om van de ene auto in de andere te springen wanneer je maar anderhalve testdag tot je beschikking hebt", aldus de Duitser. “Deze auto’s zijn complex en wanneer je ze echt tot de limiet moet pushen om die laatste twee, drie, vier tienden te vinden terwijl je je niet helemaal op je gemak voelt, dan is het niet zo makkelijk om alles uit deze auto’s te halen. Dat kost gewoon tijd. Dat is echter geen verrassing, dat hoort bij het integratieproces van een nieuwe coureur.”

“Met de ervaringen die Daniel en wij als team momenteel hebben, is het gewoon nog een kwestie van drie races. Ik weet zeker dat Daniel zich dan ook helemaal op zijn gemak zal voelen in onze auto.”