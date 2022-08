Ricciardo neemt Piastri en Webber niets kwalijk na McLaren-split

Woensdag werd officieel bekendgemaakt dat Daniel Ricciardo na dit seizoen vertrekt bij McLaren, ondanks dat hij nog een jaar op zijn contract had. De coureur uit Perth lijkt plaats te moeten maken voor landgenoot Oscar Piastri, die nu nog reservecoureur is bij Alpine. Ricciardo liet donderdag tijdens de persconferentie voor de Belgische Grand Prix weten Piastri en diens manager Mark Webber niets kwalijk te nemen, als de Formule 2-kampioen van vorig jaar zijn plek inneemt.

“Ik weet natuurlijk niet wat de toekomst in petto heeft voor Oscar”, laat Ricciardo weten op een vraag van Motorsport.com, verwijzend naar het feit dat Alpine ook een geldig contract denkt te hebben met Piastri. “Maar wat dat aangaat, is het puur zakelijk. Ik neem het allemaal niet persoonlijk op. Het lijkt erop dat Oscar volgend jaar sowieso een plek op de grid heeft en als hij gaat rijden, dan zal ik hem als mede-Australiër wel aanmoedigen.” De McLaren-rijder zegt dat hij niet gebeld is door Webber, die hem aan het begin van zijn carrière nog heeft bijgestaan. “Nee, maar daar is ook geen reden voor”, aldus Ricciardo. “Ik weet zeker dat ze genoeg andere dingen aan hun hoofd hebben.”

Ricciardo hoopt dat Piastri en Webber niet in een negatief licht komen te staan bij de Australische fans. “Sommige mensen zullen misschien bepaalde gevoelens hebben over de genomen beslissing, maar het is een zakelijke aangelegenheid. Mark kijkt om naar Oscar en doet gewoon zijn werk. Het is sport, maar tegelijkertijd ook zaken, dus je moet jezelf voorop stellen. Ik ben blij als de fans mij blijven steunen, maar keur het af als er op een negatieve manier naar anderen wordt gekeken.”

“Het is natuurlijk niet wat ik voor ogen had toen ik bij het team kwam”, licht Ricciardo zijn vervroegde vertrek bij McLaren nader toe. “Dit is niet de gewenste uitkomst. Maar we hebben het samen gewoon niet voor elkaar gekregen. We hebben er veel energie in gestoken om het proberen op te lossen en te begrijpen hoe we ervoor kunnen zorgen dat mijn gevoel in de auto beter wordt. Maar uiteindelijk waren er gewoon te veel weekenden die moeizaam gingen. Zo zijn we tot dit besluit gekomen.”

Ricciardo zegt McLaren ondanks alles met opgeheven hoofd te verlaten. ”Dit is vanzelfsprekend niet het meest prettige gevoel, maar ik heb oprecht alles geprobeerd om het te laten werken. Soms moet je het gewoon accepteren als het niet werkt. Het is zeker niet zo dat ik de kantjes ervan af heb gelopen en we daardoor op dit punt zijn aanbeland. Ik ben trots op hoe we geprobeerd hebben om het te laten werken, maar sommige dingen zijn not meant to be.”

Ricciardo sluit sabbatical niet uit

Ricciardo hoopt zijn F1-loopbaan in 2023 voort te kunnen zetten. “Maar ik ben niet een coureur die meedoet om het meedoen. Het moet wel zin hebben. Ik weet nog niet hoe de toekomst eruit ziet, maar als er zich een goede kans aandient, zal ik daarvoor gaan.” Mocht die 'goede kans' er niet komen, dan sluit Ricciardo een sabbatical niet uit. “In dit stadium van mijn carrière heb ik alleen interesse om hier te racen”, zegt Ricciardo, die vooralsnog dus geen plannen heeft om naar een ander kampioenschap uit te wijken. “Maar als er niets op mijn pad komt dat bij mij past en dat inhoudt dat ik even niet zal rijden, dan ben ik bereid om me daarbij neer te leggen.”

