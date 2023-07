Ricciardo over media-aandacht: Leek alsof ik wereldkampioen werd

Op de Hungaroring kreeg Daniel Ricciardo als vervanger van de ontslagen Nyck de Vries veel media-aandacht. Niet alleen de reguliere F1-pers dook op de Australiër, ook de Netflix-serie Drive to Survive volgde de AlphaTauri-coureur. Bij de mediasessie op Spa waren er ook veel journalisten geïnteresseerd in de woorden van Ricciardo, iets wat hij niet had verwacht: "Ik dacht dat het een stuk rustiger zou worden vandaag", grapte de 34-jarige coureur. "Ik dacht dat jullie me wel vergeten zouden zijn."

Op de vraag hoe hij terugkijkt op zijn rentree in Hongarije, reageerde de Australische coureur ontspannen. "Ik had me voorgenomen om van alles te genieten. Zelfs de mediadag was druk, ik grapte al dat ik het gevoel had dat ik wereldkampioen geworden. Er was zoveel interesse, ik nam alles in me op en genoot ervan. Het weekend verliep verder goed. Maandag voelde ik me wel gebroken, ik nam toen de tijd om rustig aan te doen en te reflecteren." Ondanks het goede gevoel van het weekend, was het voor de coureur ook chaotisch. De achtvoudig racewinnaar vond dat niet erg: "Ook daar genoot ik van. Ik had alles onder controle, het was druk, maar niet te druk."

Uit de reflectie van maandag heeft de Australiër een waardevolle les voor de rest van het seizoen bij AlphaTauri gehaald: "Ik was vooral blij met mijn prestaties en ik was blij om weer te kunnen racen. Ik had een fijner gevoel dan dat ik de afgelopen twee jaren heb gehad. Ik werd zowel in de kwalificatie als de race dertiende, maar het voelde beter dan dat. Ik ben nu ook tevreden als we geen punten halen, dat hoort bij de huidige F1. Ik wil wel punten scoren, maar ik had het idee dat ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik ben blij met wat ik kon laten zien en met de steun van het team."

Iedere race sneller dan Tsunoda?

Met de dertiende plek verschalkte Ricciardo ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Dat was een knappe prestatie, zeker gezien het feit dat de Australiër in de eerste ronde van achteren werd aangereden door Zhou Guanyu, waarbij hij veel tijd verloor. Ondanks de sterke start van zijn rentree verwacht de coureur niet elke race voor zijn teamgenoot te staan: "Dat denken jullie allemaal, maar ik heb nog veel te leren."