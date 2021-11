In de eerste seizoenshelft stond Daniel Ricciardo in de schaduw van zijn teamgenoot Lando Norris, maar na de zomerstop maakt hij meer indruk, met een overwinning in de Grand Prix van Italië als hoogtepunt. De Australiër verruilde Renault afgelopen winter voor McLaren. Beide partijen moesten daarna aan elkaar wennen. “Het was inderdaad een leerproces voor ons”, vertelt Andrea Stella, de racedirecteur van McLaren. “Voor Lando is dit de enige wagen waarmee hij heeft gereden, dus hij heeft niet veel vergelijkingsmateriaal. Maar de komst van een nieuwe rijder - een heel getalenteerde en een gevestigde coureur, die heel duidelijke referentiepunten heeft - heeft ons geholpen te begrijpen dat we bepaalde zaken moesten verbeteren.”

Als voorbeeld noemt Stella de besturing van de McLaren. “Het is bekend dat we sinds 2017, toen de bredere banden werden geïntroduceerd, super gevoelig waren voor een kleine stuurbeweging. Dat kan op zich positief zijn, bijvoorbeeld in een snelle bocht van negentig graden. Maar meestal maakt het de wagen moeilijker te besturen. Dat heeft ons doen inzien dat we aanpassingen moesten doorvoeren en dat hebben we gedaan”, legt Stella uit. “Het is dus zo dat Daniel steeds meer naar de auto toe komt, maar de auto komt gedurende 2021 ook meer naar Daniel toe. De geleerde lessen nemen we ook zoveel mogelijk mee naar de wagen voor volgend jaar. Het was een nuttig proces voor McLaren.”

Dat Ricciardo moest wennen bij McLaren kwam voor Stella niet als een verrassing. “Op dat gebied was er veel werk te doen. Dat kost tijd, aangezien de auto’s zo snel zijn. In de moderne Formule 1 kan je niet tegelijkertijd rijden en nadenken, althans niet sinds de regelverandering voor 2017”, doelt Stella op de introductie van de snellere wagens voor het seizoen 2017. “Daarom duurde het even en ik denk dat een reflectie tijdens de zomerstop het proces heeft geholpen.”

Volgens Stella kan het echter nog beter. “We zien dat er nog steeds circuits en situaties zijn waarin het nog niet zo natuurlijk gaat als mogelijk is”, verklaart de Italiaan. “We weten waarom het proces langzaam verliep en waarom het nu beter gaat. Maar we denken dat er nog meer inzit. We hebben nog veel werk te doen en we moeten verder gaan met hetgeen we in de laatste maand doen.”