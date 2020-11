Ricciardo sprak met Porsche over Le Mans, Red Bull weigerde

Naast de twee reguliere inschrijvingen in het World Endurance Championship zette Porsche in 2015 een extra auto in voor de 24 uur van Le Mans. Het Duitse merk zocht daarvoor naar aansprekende namen en bij voorkeur naar Formule 1-coureurs. Zo stapte Nico Hülkenberg uiteindelijk in de #19 Porsche 919 Hybrid en werd hij aan de zijde van Earl Bamber en Nick Tandy de eerste actieve F1-coureur in 24 jaar die de 24 uur van Le Mans wist te winnen.

Ricciardo wilde wel, Red Bull stak er een stokje voor

Het was al bekend dat Porsche voordien met Fernando Alonso en Jean-Eric Vergne had gesproken over deelname aan de iconische race, maar vanuit Bahrein laat Ricciardo weten dat ook hij in beeld is geweest. Dat markeerde zelfs het eerste contact met Andreas Seidl, zijn aanstaande teambaas bij McLaren. "Ik kijk er enorm naar uit om ditmaal wel met Andreas samen te werken. Het eerste contact werd volgens al mij gelegd in 2014. Toen hebben we geprobeerd om Le Mans in het jaar daarna te kunnen doen met Porsche. Er hebben dus al wel wat eerdere gesprekken plaatsgevonden."

Ricciardo wilde graag aan de start verschijnen op het Circuit de la Sarthe, maar uiteindelijk ging het feest niet door met dank aan Red Bull. Zijn toenmalige werkgever in de Formule 1 gaf geen toestemming voor het uitstapje in Frankrijk. "We hebben destijds inderdaad gesprekken gevoerd", bevestigt Seidl aan onder meer Motorsport.com. "Maar jammer genoeg kreeg hij geen toestemming om mee te doen aan ons project. Het was in mijn optiek wel erg interessant geweest, niet alleen voor onszelf maar zeker ook voor hem. De auto waarin hij zou rijden, heeft uiteindelijk ook echt gewonnen in Le Mans", duidt hij op de bolide van Hülkenberg en co.

Onderling respect

"Ik heb Daniel eigenlijk al gedurende zijn hele F1-carrière gevolgd. Ik heb zijn prestaties op het circuit altijd gewaardeerd, maar ook zeer zeker zijn persoonlijkheid en alle positiviteit naast de baan. Dat is een belangrijke eigenschap voor mij om in ons team te hebben. Ik ben blij dat het voor volgend jaar wel allemaal gelukt is en kijk uit naar zijn komst bij McLaren in januari." Dat laatste geldt ook zeer zeker voor Ricciardo zelf. "Ik hoor positieve dingen van allerlei mensen die al met Andreas hebben samengewerkt. Ik kijk er dan ook enorm naar uit. Ik ben namelijk een soort spons en wil mezelf graag blijven uitknijpen om nog beter te worden."

