Ricciardo moest 'trots wegslikken' bij positiewissel met Norris

Ricciardo was de race op Imola vanaf P6 vertrokken met Norris één plekje verder naar achteren op de grid. In de openingsfase trokken beide McLaren-coureurs keurig samen op, maar Norris liet op een gegeven moment over de boordradio weten dat hij dacht sneller te zijn dan Ricciardo, een hint om van positie te mogen wisselen. De pitwall van McLaren stemde in met die wissel en dat bleek uiteindelijk een gouden greep. Ricciardo liet de Engelsman passeren, waarna Norris kon wegrijden bij zijn veel ervarener collega. Hij eindigde zelfs op het podium, terwijl Ricciardo op de zesde stek bleef steken.

“Ik moest zeker even mijn trots wegslikken”, vertelde Ricciardo na de race aan Sky Sports F1. “Maar ik moet toegeven, het team heeft het eerlijk gespeeld. Ze hebben me de tijd te gegeven om te laten zien welk tempo ik had. Er waren een paar ronden waar ik een beetje snelheid had en ik een soort van fatsoenlijke tijd kon neerzetten, maar toen ik echt wilde aanzetten begon mijn rechter voorband te slijten.” Ricciardo vindt het dan ook een faire beslissing van het team om Norris de ruimte te geven. “Ze hebben me de tijd gegeven die nodig was om te laten zien wat ik in huis had en dat was niet genoeg. Dus, ga niet in de clinch.” Ricciardo worstelde in het verdere verloop van de race behoorlijk met zijn MCL35M, maar hij kwam in ieder geval foutloos en met een flink bak punten over de finish en leek zich zo wat te onttrekken aan de malaise die andere, van team gewisselde, coureurs trof.

Teambaas Andreas Seidl prees de 31-jarige coureur voor zijn gecontroleerde rit en legde de beslissing uit om Norris voorrang te verlenen. “We hebben een duidelijke afspraak met beide coureurs en binnen het team dat we altijd beslissingen nemen die ervoor zorgen dat we een maximaal resultaat voor het team behalen. We laten onze coureurs racen. Maar laten we zeggen dat als we zien dat ze elkaar op de baan tegenkomen en we beoordelen dat de ene coureur sneller is dan de andere coureur, we de beslissing nemen om te wisselen. Dat is wat we vandaag hebben gedaan. In het algemeen zullen we er altijd voor zorgen dat beide coureurs het uiteindelijk op de baan met elkaar kunnen uitvechten. Maar zoals gezegd, als we denken dat voor een maximaal teamresultaat een wissel zinvol is, dan doen we dat.”

