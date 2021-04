Na de wintertest en het openingsweekend in Bahrein stond afgelopen weekend het circuit van Imola als tweede race op de kalender. De coureurs kregen daarmee weer een echt old school circuit voor hun kiezen waar geen meterslange uitloopstroken liggen, maar hoge kerbstones en grindbakken ieder foutje genadeloos afstraffen. Voeg daar nog een beetje regen op zondag aan toe en de uitdaging voor met name de coureurs die van team gewisseld zijn is compleet. Deze groep had bij hun nieuwe team namelijk nog nul ervaring met het rijden in natte omstandigheden, wat volgens Sergio Perez leidde tot een “vrij wrede” uitdaging.

Net als Perez maakten ook Fernando Alonso, Sebastian Vettel. Daniel Ricciardo en Carlos Sainz duidelijk dat zij nog net dat beetje vertrouwen tekort komen in hun nieuwe materiaal om echt de limiet op te zoeken. We hebben het dan over minimale marges van een tiende of een paar honderdsten van een seconde hier en daar, maar alles bij elkaar opgeteld zorgt het over een hele ronde voor een aardig verschil naar de teamgenoot. Het feit dat dat de wintertest voorafgaand aan het seizoen slechts drie dagen duurde, hielp ook niet bepaald mee. Elke rijder kreeg daardoor slechts anderhalve dag en een handjevol ronden tijdens een filmdag om te wennen aan de nieuwe auto. In het geval dat technische problemen zich voordeden werd het aantal testkilometers nog verder gereduceerd, wat de situatie was voor Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen verloor daardoor nog meer voorbereidingstijd op weg naar de eerste race, waar hij vervolgens werd geconfronteerd met het ingekorte tijdschema voor de vrije trainingen op vrijdag, waardoor er in totaal maar twee in plaats drie uur tijd overbleef om te trainen. Deze vrije trainingen staan vooral in het teken van het sneller maken van de auto en niet zozeer om de coureur te laten experimenten met zijn auto, waardoor het wegwerken van een opgelopen achterstand nog lastiger wordt.

Perez weet sterke zaterdag geen vervolg te geven

Na de kwalificatie in Imola leek het erop dat Perez een stuk sneller aan zijn auto gewend was geraakt dan zijn collega’s, aangezien de Mexicaan zich als tweede wist te kwalificeren voor de race en Max Verstappen daardoor voor het eerst sinds 2018 op snelheid werd verslagen door zijn teamgenoot op zaterdag. Op zondag liep het echter een stuk minder voor Perez: een slechte start, meerdere uitstapjes naast de baan en een tijdstraf voor het inhalen achter de safety car wierpen de Mexicaan weer keihard terug in de werkelijkheid. “Ik kijk eerlijk gezegd niet naar de anderen, maar het is absoluut een flinke klus om van team te wisselen en vervolgens in je tweede weekend in deze omstandigheden de auto te moeten besturen”, gaf Perez na afloop toe. “Het is behoorlijk wreed, ik ben er nog niet helemaal. Ik had in de kwalificatie een goede ronde, maar je zag in de race wel hoe ver ik ben en hoe lastig en verraderlijk deze omstandigheden nog altijd zijn. Ik ben nog aan het leren en we maken goede stappen, hopelijk kunnen we van deze race ook weer leren.”

"Imola is een van de slechtst denkbare plekken waar je met een nieuwe auto kunt komen"

Perez moest toegeven dat de race in Imola een zware test was: “Het is een van de slechtst denkbare plekken waar je met een nieuwe auto kunt komen om eerlijk te zijn, omdat een klein foutje in de kwalificatie of race er erg kostbaar kan zijn. Zelfs in de race zag je wel de hoeveelheid fouten die ik maakte, of die anderen maakten. Het is gewoon lastig, maar ik zoek niet naar excuses. Ik moet gewoon harder werken.”

Alonso leert van hectische zondag

In tegenstelling tot Perez wist Fernando Alonso nog een WK-puntje over te houden aan de race op Imola. De Spanjaard schoof na afloop op naar de tiende plek nadat Kimi Raikkonen een tijdstraf had ontvangen. Tot dusver heeft ook de tweevoudig wereldkampioen echter moeite met het bijbenen van teamgenoot Esteban Ocon, die in 2020 nog moeite had om Daniel Ricciardo bij te houden bij Renault. Alonso erkent dat de coureurs die dit jaar in een nieuw stoeltje zitten het niet gemakkelijk hebben, maar hij ziet wel dat het raceweekend in Italië een wijze les was.

“Ik neig er wel naar om het daarmee eens te zijn”, antwoordde Alonso na de race. “Het voelt wel zo dat wij, de coureurs die zijn gewisseld, iedere ronde meer vertrouwen krijgen. In de race werd het verdrievoudigd, omdat de omstandigheden van begin tot eind veranderden en dan hadden we nog een rode vlag, een staande start en een rollende start. Er waren een hoop dingen om te oefenen en een hoop dingen om doorheen te komen, waar je normaal vier tot vijf races voor krijgt. Dat werd allemaal in één race gepropt.”

“Ik ben dan ook blij met de geleerde lessen. Ik ben blij met het gevoel in de auto in natte omstandigheden. We hebben natuurlijk anderhalve dag getest in Bahrein, maar dit was mijn eerste keer in natte omstandigheden, de eerste keer op intermediates en de eerste keer op een baan met maar één smalle droge lijn. Er zijn een hoop dingen om te analyeren.”

Fernando Alonso, Alpine A521 en Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Net als Perez wil ook Alonso het gebrek aan tijd in de auto niet naar voren dragen als een slap excuus: “Ik voelde me 300% meer op mijn gemak in de auto als je het vergelijkt van ronde 1 tot 63. Dit mag echter geen excuus zijn om te zeggen dat we niet goed hebben gepresteerd. Ik heb het niet goed gedaan en ik moet voor de volgende keer beter voorbereid zijn. Het maakt niet uit of je weinig of helemaal geen tijd hebt in de auto, ik zal proberen om het de volgende keer beter te doen.”

Dramarace voor Vettel

Voor Sebastian Vettel liep de race in Imola uit op een ware nachtmerrie. De Duitser moest de race uit de pits aanvangen, nadat de remmen van beide Aston Martins voor de start in brand waren gevlogen. Vervolgens kreeg Vettel ook nog eens een stop-and-go penalty van tien seconden aan zijn broek omdat het team te kort voor de start nog aan de auto aan het werken was.

“Het is een prachtige baan die toehapt wanneer je iets verkeerd doet, dat is het doel ervan”, aldus Vettel. “Ik heb dat laatste beetje vertrouwen nog nodig. De coureurs in een nieuw team hebben het misschien iets lastiger. Ik denk dat ik in de kwalificatie niet alles uit die ene ronde kreeg, wat net dat laatste beetje vertrouwen is. Het gaat de goede kant op, maar het is zeker niet geweldig op dagen als deze. Als je vooraf had moeten voorspellen wat er allemaal fout had kunnen gaan, kon je onze race denk ik niet eens bedenken. De tijd in de auto zal echter helpen. Ik weet zeker dat het in ieder geval niet slechter kan gaan. Ik was best blij toen ik de omstandigheden zag want ik dacht dat we daardoor wel een verschil konden maken, maar we stonden al op achterstand voordat de race begonnen was.”

Teambaas Otmar Szafnauer nam het na de race op voor zijn coureur, die bij Aston Martin moet wennen aan een compleet andere filosofie van de auto dan wat hij bij Ferrari gewend was. “Het kost gewoon tijd als de eigenschappen van de auto’s zo ver uit elkaar liggen”, aldus Szafnauer. “Ik heb gesproken met Checo [Perez], die naar Red Bull is gegaan, waar ze ook voor een andere filosofie kiezen dan de onze. Hij zegt hetzelfde, dat het gewoon tijd in de auto kost om die laatste details goed te krijgen en het maximale uit de auto te halen. Zo simpel is het gewoon. Hoe meer tijd je in de auto krijgt, hoe beter. Seb was vanwege die straf nooit echt in de race, maar hij klokte echt wat snelle ronden nadat hij was gewisseld naar de droogweerbanden. Ik denk dus dat hij de auto langzaam maar zeker onder de knie krijgt en het zal alleen maar beter worden.”

Szafnauer denkt dat de afgenomen tijd om de testen alle coureurs bij nieuwe teams dwarsligt: “Dat doet het zeker. Ik heb er vooral spijt van dat we in de winter niet zo betrouwbaar waren als had gemoeten. Seb heeft daardoor een flink deel van die anderhalve dag gemist. Als we meer hadden kunnen testen en Seb meer in de auto had kunnen zitten, dan had hij nu ook wel wat verder gezeten in de leercurve.”

McLaren hoopt op meer testdagen in 2022

Szafnauer krijgt in zijn uitspraken bijval van McLaren-teambaas Andreas Seidl, die vooral op zondag zijn nieuwe coureur Daniel Ricciardo zag worstelen op de natte baan. “Ik wil niet zeggen dat het als een verrassing komt”, aldus de Duitser. “We weten dat het niet zo eenvoudig is om vanuit de ene auto in de andere te springen wanneer je maar anderhalve testdag tot je beschikking hebt. Het heeft geen zin om over die anderhalve testdag te klagen, want alle teams hebben daarmee ingestemd om de kosten omlaag te brengen. Het heeft dan ook geen zin om daar te lang bij stil te staan. Ik hoop gewoon dat we volgend jaar weer wat meer testdagen ter beschikking krijgen, vooral in de wetenschap dat we voor volgend jaar compleet nieuwe auto’s krijgen. Voor McLaren heeft het dan ook meer zin om volgend jaar twee tests te organiseren, met daartussenin een aardig gat om de verzamelde data van de eerste test te verwerken, maar ook om te kunnen reageren op die gloednieuwe auto’s.”

“Over het algemeen, en dat heb ik in het verleden al eens aangekaart met Carlos [Sainz] toen hij naar ons toe kwam vanuit Renault, zijn al deze coureurs enorm getalenteerd en hebben ze veel ervaring om enorm snel tot een bepaalde snelheid te komen. Deze auto’s zijn echter enorm complex en het is niet zo makkelijk om die laatste twee, drie, vier tienden uit een auto te halen, wat vervolgens ook het verschil maakt als je je nog niet zo vertrouwd voelt om echt de limiet op te zoeken. Dat kost tijd, maar dat is niet zo verrassend. Het hoort bij het proces van een coureur bij een nieuw team. Met de ervaring die Daniel al heeft en die wij als team al hebben, is het slechts een kwestie van nog drie raceweekenden. Dan is Daniel volledig op zijn gemak in onze auto.”

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Die laatste paar tienden wegen in de hedendaagse Formule 1 extra zwaar nu de verschillen vooral in de middenmoot een stuk kleiner zijn, erkent ook Ricciardo: “Elke tiende telt, nu al helemaal”, vertelt de Australiër. “Je kunt het je niet veroorloven om een paar tienden tekort te komen, want dan vlieg je eruit in Q2 of het kan net het verschil maken tussen een plek in de top drie, of in de top acht. Op Imola liggen er meer risico’s, dus je moet je absoluut meer op je gemak voelen in de auto om de limiet te vinden en het vertrouwen te hebben. Dat kostte me in Imola meer tijd dan in Bahrein. Ik denk dat Perez daar iets makkelijker mee is omgegaan dan de rest van ons, maar ik was natuurlijk graag iets sneller geweest. Ik heb al een aardige stap gemaakt, maar dit weekend liep het iets minder vlot. Het is dus gewoon een combinatie van de aard van dit circuit en het huidige niveau van alle teams.”

Sainz wil laatste details gladstrijken

Zoals Seidl al aangaf heeft Carlos Sainz al de nodige ervaring met het wisselen van teams. Na zijn debuut bij Toro Rosso wisselde de Spanjaard naar Renault, om vervolgens via McLaren bij Ferrari te belanden. In Maranello vormt hij een team met Charles Leclerc, die begonnen is aan zijn derde seizoen bij de Scuderia en blaakt van het zelfvertrouwen. Vooral over één ronde heeft Sainz het tot dusver moeilijk om de Monegask bij te houden.

“Ik weet dat hij een expert is in de kwalificatie”, aldus Sainz, die in Imola zeven plaatsen achter zijn teamgenoot op de startgrid stond. “Hij voelt zich echt thuis in de Ferrari en weer precies wat hij ervan kan verwachten wanneer je in Q2 en Q3 veel grip tot je beschikking hebt, hij is een expert op dat vlak en een heel goede coureur. Wat ik echter ook heb geleerd van de eerste twee races is dat ik in geen enkele bocht langzamer ben dan hem. Ik weet dan ook dat als ik de ronden aan elkaar rijg, ik net zo snel kan zijn als hem. Ik moet me daarop nu gaan focussen. Wat doet hij, en wat kan ik doen om die ronden aan elkaar te rijgen. Misschien vergt het gewoon wat meer tijd en ervaring, dus we zullen zien. Wat ik zie in de data is echter bemoedigend, het is voor mij slechts een kwestie van tijd.”

Sainz gaf vervolgens een opvallend inkijkje in de details waar het uiteindelijk op aan komt: “Hier was het misschien hoe ik over de kerbs rijd en hoe de auto reageert op die kerb afhankelijk van de hoek waarop je deze neemt. In al die chicanes werd ik een beetje verrast, misschien omdat ik de kerb onder een iets andere hoek raakte en daardoor iets uit positie raakte. In Imola liggen er een aantal lange rechte stukken na die kerbs en daar miste ik daardoor misschien wel twee tot drie tienden. Daar hebben we het over, gewoon weten hoe de auto reageert onder welke hoek en hoe precies je moet zijn om dat voor het volgende rechte stuk te weten. Ik ga daar niet die anderhalve tiende mee goedmaken, we hebben nog wel het nodige te analyseren, maar ik zeker dat daar nog wel wat rondetijd te vinden is.”

Zoals Alonso al aangaf zal de knotsgekke race in Imola het leerproces voor alle ‘wisselaars’ flink hebben versneld. In Portimao en Barcelona zullen er ongetwijfeld verdere stappen worden gemaakt, precies op tijd voor het raceweekend in Monaco, waar vertrouwen in de auto het allerbelangrijkste is en het nog meer aankomt op het vinden van de limiet. Het zal dan ook fascinerend worden om te zien hoe de teamgenoten eind mei in de krappe straten van het prinsdom aan elkaar gewaagd zullen zijn.