Ricciardo blij met jonge teamgenoten: “Dwingt mij om te groeien”

Ricciardo begint in 2021 aan een nieuw hoofdstuk in zijn Formule 1-carrière door over te stappen naar McLaren. Daarbij krijgt de inmiddels 31-jarige coureur wederom een jonge teamgenoot in Lando Norris. De Brit is maar liefst tien jaar jonger dan de Australiër, die overigens al ruimschoots ervaring heeft met teamgenoten die flink jonger zijn dan hijzelf. Tussen 2016 en 2018 reed Ricciardo samen met de acht jaar jongere Max Verstappen bij Red Bull Racing, terwijl hij afgelopen seizoen aan de zijde van Esteban Ocon reed bij Renault. De Fransman is zeven jaar jonger dan Ricciardo.

Zelf heeft Ricciardo er geen problemen mee dat hij gekoppeld wordt aan jonge talenten. Tegenover F1.com beargumenteert hij zelfs dat hij er profijt van heeft. “Ik geniet altijd van een nieuwe teamgenoot en ik omarm het. Het is geen geheim dat zij je belangrijkste rivaal zijn. Zij zijn altijd degene die je diep van binnen het liefste wil verslaan, omdat zij je eerlijkste tegenstand vertegenwoordigen”, vertelde Ricciardo. “Ocon is een jonge, hongerige gast in opkomst - op bepaalde vlakken heeft hij wat gemeen met Max [Verstappen]. Het is een kans geweest om te leren en te begrijpen hoe de jongere generatie in elkaar steekt.”

“Ik heb tot nu toe mooie successen gehad, maar ik geniet van de uitdaging”, vervolgt Ricciardo zijn verhaal. In 2020 rekende hij op overtuigende wijze af met Ocon door 119 punten te scoren, terwijl de Fransman niet verder kwam dan 62 punten. Wel boekte Ocon het beste resultaat van het jaar voor Renault door tweede te worden in de GP van Sakhir. “Je ziet denk ik in de jongere coureurs dat zij heel snel kunnen leren. Als ik naar buiten rij en vol gas door een bocht ga, dan doen zij dat een sessie of zelfs een ronde later ook. Dat vind ik mooi. Ik vind het fijn dat ik scherp word gehouden en het dwingt mij om te groeien en beter te worden.”