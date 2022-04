Ricciardo hoopt Australische fans te trakteren in Melbourne

Daniel Ricciardo en Lando Norris hebben het in de eerste twee Grands Prix van het F1-seizoen lastig gehad. McLaren heeft niet het tempo om de voorhoede bij te houden en kwam in Bahrein niet verder dan de veertiende en vijftiende positie. In Jeddah leek de snelheid er iets beter in te zitten, waarbij Norris het voor elkaar kreeg om met een zevende positie de eerste punten van het jaar binnen te halen. Ricciardo viel door mechanische problemen uit, maar stelt dat het resultaat van zijn teamgenoot hem wel bemoedigt met het oog op zijn thuisrace aankomend weekend in Melbourne.

De goedlachse Australiër heeft een aantal seizoenen moeten wachten op de race in Albert Park. Door corona gingen de edities in 2020 en 2021 niet door. De laatste keer dat de Formule 1 racete op het circuit was in 2019. Ricciardo hoopt zijn fans op een mooi resultaat te trakteren. "Door de veranderingen aan de baan lijkt het een stuk vloeiender en sneller te worden. Hopelijk komt het daardoor meer naar ons toe en misschien kunnen we wel voor punten gaan. Ik weet dat dit niet veel is, maar een puntenfinish is echt het enige waar we ons momenteel op kunnen richten. Tot het moment dat we updates krijgen, voelt een finish in de top-tien wellicht al als een kleine overwinning", aldus Ricciardo.

De organisatie heeft een aantal veranderingen doorgevoerd, waardoor er een chicane is verdwenen in de tweede sector. Dit zorgt ervoor dat de snelheid hoger komt te liggen. F1 hoopt dat het de rijders ook meer mogelijkheden geeft om in te halen. Op het Jeddah Corniche Circuit was McLaren sterker dan in Bahrein en aangezien Melbourne sneller is geworden, hoopt Ricciardo opnieuw competitiever te zijn. "Het weekend in Saudi-Arabië lag denk ik meer aan de karakteristieken van de baan, dus ik hoop dat Bahrein slechts een eenmalig iets was", vervolgt de McLaren-coureur. "In Bahrein liepen we ook tegen een aantal problemen aan met de remmen, maar die zijn inmiddels opgelost. Ik denk dat Jeddah ook gewoon een baan was die beter bij ons paste."