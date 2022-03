Ricciardo is weer opgeknapt: "Ben klaar voor GP van Bahrein"

McLaren maakte woensdagochtend bekend dat Daniel Ricciardo negatief getest heeft op corona en donderdag zijn rentree kan maken in de paddock. De Australiër is dus op tijd hersteld voor de start van het nieuwe F1-seizoen, dat aanstaande zondag in gang wordt geschoten in Bahrein. Gedurende zijn afwezigheid blijkt Ricciardo nauw contact te hebben gehouden met het team van McLaren en geregeld met teamgenoot Lando Norris over de MCL36 te hebben gesproken.

"Ik voel me een stuk fitter en klaar voor de Bahreinse Grand Prix en het verdere seizoen", aldus de altijd goedlachse Ricciardo. "Ik baalde ervan dat ik vorige week niet kon testen, maar ondanks dat ik me niet lekker voelde, heb ik contact gehouden met het team. Daarnaast heb ik het met Lando over de auto gehad, om mij zo goed mogelijk voor te bereiden op het aanstaande raceweekend. Ik wil alles uit de vrije trainingen halen om de boel nog verder te verbeteren voor de kwalificatie en race. Het is lastig om te zeggen waar we staan, maar de competitie is fel en ik ben hongerig."

Ricciardo maakte vorig seizoen de overstap naar de formatie uit Woking. Alhoewel het begin stroef verliep met tegenvallende resultaten, wist de man uit Perth zich te herpakken. Een klinkende overwinning tijdens de Italiaanse Grand Prix in Monza heeft hem een boost gegeven, en hij is vastberaden om verder te bouwen op de sterke tweede seizoenshelft die McLaren in 2021 had.

"Ik voel me bij het ingaan van mijn tweede jaar bij McLaren zekerder en comfortabeler dan ooit", vervolgt Ricciardo. "Het team en ik hebben geleerd van alle hoogte- en dieptepunten en gaan er komend seizoen het beste van maken. De introductie van een nieuwe generatie auto's is iets waar ik niet onbekend mee ben. Ik kijk uit naar de gevechten op de baan, vooral in Bahrein met alle inhaalmogelijkheden."