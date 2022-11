Ricciardo gesteund door Vettel: “Hij is een echte vriend geweest”

Vanaf het begin van het seizoen had Daniel Ricciardo het lastig bij McLaren. Dit na het eveneens slecht verlopen jaar van 2021, waar hij op een verrassende zege in Monza na ook geen potten kon breken. Ricciardo zat dit jaar al snel op de schopstoel. In augustus werd bekend dat de Australiër het team zal verlaten, en dat zijn landgenoot Oscar Piastri hem gaat vervangen. Daardoor heeft hij volgend jaar geen stoeltje in de Formule 1.

In lastige tijden stond Aston Martin-coureur Sebastian Vettel vaak klaar voor Ricciardo. De heren waren teamgenoten in 2014 bij Red Bull Racing en nieuwkomer Ricciardo versloeg de viervoudig wereldkampioen meteen. Toch hebben de coureurs nog steeds een hechte band met elkaar. De man uit Perth waardeert wat Vettel gedaan heeft, en noemt hem een echte vriend. “Ik ga niet op details in over wat er gezegd is”, vertelt Ricciardo. “Over het algemeen heeft hij dit jaar meerdere keren gebeld, en is hij gewoon een vriend geweest. Hij liet zien dat hij om me gaf en vroeg hoe het met me ging, zoals een echte vriend dat zou doen. Het is zo belangrijk om zulke vrienden te hebben. Zoiets komt in de Formule 1 ook niet veel voor. We gaan als rijders met elkaar om en we bouwen vriendschappen op. Maar om echt een diepere vriendschap op te bouwen, met de gebaren die hij dit jaar heeft gemaakt en de aardige dingen die hij heeft gedaan, was op een bepaalde manier een beetje onverwacht. Maar het is fijn, als in: super fijn.”

Gevraagd naar wanneer Vettel contact opnam, antwoordde Ricciardo: “Er lag rond die tijd wat meer nadruk op al het gedoe met het contract. Er werd veel gezegd. Ik wil hem niet alleen noemen omdat er ook andere coureurs aardig waren, maar hij was degene die de telefoon best wel vaak oppakte en vroeg hoe het met me ging.”