Ricciardo: “F1 kan meer flexibel zijn met starttijden”

Ondanks dat er veel regen gegeven werd voor de geplande start van de Formule 1-race op Suzuka, startte de race gewoon om 14.00 uur lokale tijd. Na twee ronden werd de rode vlag gezwaaid vanwege de omstandigheden. Een pauze van twee uur volgde voordat de race met nog veertig minuten te gaan kon worden hervat. Net genoeg tijd voor 28 ronden van de 53 die er op het programma stonden. Er werden toch volledige punten uitgedeeld, wat tot veel verwarring leidde. De vertraging heeft veel mensen doen nadenken over welke verbeteringen er gemaakt kunnen worden om fans op een natte dag meer actie te geven.

McLaren-coureur Daniel Ricciardo denkt bijvoorbeeld dat de F1 flexibeler kan zijn met de starttijden van de races en naar momenten kan zoeken in het weerbericht waarop er meer geracet kan worden. “We willen racen”, vertelde Ricciardo na een vraag van Motorsport.com over fans die teleurgesteld waren na de vertraging door de regen. “Het is makkelijk om te zeggen, maar we wisten dat deze regen zou komen. Het is net als 2014. Als je het een uur naar voren had gehaald, hadden we misschien twintig ronden aan het begin kunnen rijden en er een race van kunnen maken. We moeten hiervan leren. Ik weet dat er televisie is, dat is een belangrijk onderdeel. Maar uiteindelijk willen we racen.”

Het naar voren of achteren verplaatsen van starttijden van races is in Amerikaanse kampioenschappen als IndyCar en NASCAR heel gewoon, maar gebeurt niet in de Formule 1. De GP van Japan was de derde race die in 2022 uitgesteld moest worden. Zowel in Monaco als in Singapore werd er gewacht tot de ergste regen over was. Beide races werden niet volledig uitgereden. Coureurs accepteerden dat de rode vlag na twee ronden zondag de beste oplossing was, nadat het zicht extreem slecht bleek te zijn. Carlos Sainz en Pierre Gasly waren beide betrokken bij een incident, en Gasly kreeg ook nog de schrik van zijn leven toen hij ineens een tractor tegenkwam op de weg. “Een deel van me was bang, een ander deel vond het leuk”, zei Ricciardo over de eerste start van de race. “Het was mooi om een paar plekken te pakken. Toen we aankwamen in bocht 1, zag ik dat er teveel water was. Het zicht was zo slecht. Ik denk dat de onboardcamera’s daar geen recht aan deden. Maar ik was blij dat de race weer hervat werd. Ik had niet gedacht dat het zou gebeuren.”