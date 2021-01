Matige eerst seizoenshelft vormde sleutel tot succes Renault F1

Daniel Ricciardo en Esteban Ocon reden in 2020 drie podiums bij elkaar voor de Franse renstal. Die hoogtepunten vonden plaats in de tweede helft van het seizoen en stonden in schril contrast met de aarzelende start van het seizoen. Toch wil Fry die eerste races niet afdoen als mislukking: het team heeft volgens hem veel geleerd van de matige weekends. “Barcelona was denk ik – tot Turkije – onze slechtste race van het seizoen”, legt de Engelsman uit. “Maar toen we achteraf dat weekend analyseerden en probeerden te begrijpen wat er mis was gegaan, konden we uiteindelijk begrijpen wat er nodig was om te verbeteren. Dus ja, het was teleurstellend, maar ik denk dat we daar veel geleerd hebben over hoe we het pakket dat we hebben konden optimaliseren.”

Ricciardo en Ocon finishten in Barcelona nog buiten de top-tien, maar een race later – in België – werden de Australiër en de Fransman opeens vierde en vijfde. In het verdere verloop van het seizoen waren er weliswaar nog drie uitvalbeurten voor Ocon, maar ook steevast top tien finishes en zelfs drie podiums. “Spa-Francorchamps is door z’n medium downforce niveau een circuit waar Renault altijd al goed uit de voeten kon, maar de kennis en de ontwikkelingen die we daar mee naar toe brachten, betekenden dat het heel goed uitpakte voor ons.”

Fry gaat met zijn analyse voorbij aan de vierde en zesde plaats tijdens de Britse Grand Prix, een maand eerder, nog voor de desastreus verlopen Spaanse GP. Volgens Ricciardo was juist dat weekend één van de sleutelmomenten van het seizoen. Gevraagd naar de opmerkingen van Ricciardo, zegt Fry: "Ik ga je natuurlijk niet vertellen wat het precies was, maar ik denk dat we steeds meer hebben geleerd over de set-up van de auto. Ik was [destijds] eerlijk gezegd verrast door de hoeveelheid commentaar [van Ricciardo]. Hij was vrij duidelijk, maar ik denk dat we er toen nog lang niet waren. Het is net als met zoveel dingen: de duivel zit ‘m in het detail. Natuurlijk heeft [Groot-Brittannië] ons geholpen. Ik denk dat we daarna [tijdens de tweede race op Silverstone] voor het eerst redelijk sterk waren in de kwalificatie, hoewel de race een flink uitdaging was.” Toch blijft Fry er bij dat de echte ommekeer een paar weken later in Barcelona kwam.