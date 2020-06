Ricciardo: Ego's coureurs gaan rol spelen bij races in Oostenrijk

De afgelopen maanden zaten de F1-coureurs noodgedwongen thuis vanwege het coronavirus. Daar komt begin volgende maand verandering in, want dan wordt de jaargang alsnog afgetrapt op de Red Bull Ring. Op dat circuit testte Ricciardo afgelopen week al met een Renault uit 2018. De Australiër verwacht bij de opening van het seizoen een vorm van haantjesgedrag onder de coureurs. Hij denkt dat de rijders allemaal willen bewijzen dat zij met de beste vorm uit de quarantaine zijn gekomen.

“We krijgen voldoende trainingstijd, dus het raceweekend zal zoals normaal verlopen”, zei Ricciardo in de podcast F1 Nation. “We krijgen voldoende tijd in de auto voor de dag van de race. Maar de lichten zullen doven en we willen elkaar absoluut dingen laten zien als ‘ik heb harder getraind in quarantaine’ of ‘ik ben minder roestig dan jullie zijn.’” Ik weet zeker dat de ego’s van een aantal coureurs gaan opspelen. Of iedereen wordt juist heel voorzichtig, want ‘dit voelt vreemd!’ Ik denk dat het spannend gaat worden. We weten niet echt hoeveel races we dit jaar krijgen, dus de mentaliteit is waarschijnlijk dat deze race meteen zwaar telt.”

Ricciardo stelt dat de test met de RS18 nuttig was om zijn lichaam weer te laten wennen aan het rijden na een onderbreking van ruim drie maanden. De eerste ronden voelden nog wat vreemd aan, “totdat je je het gevoel herinnert, en dan voelt alles al snel weer normaal.” Daarnaast bood de test op de Red Bull Ring Renault ook een uitgelezen kans om voor het eerst te werken met de corona-protocollen die voor de F1 zijn opgesteld met het oog op de werkzaamheden in de pits en de paddock. “Het was absoluut anders”, vertelde Ricciardo.

“Alle briefings en meetings vonden plaats via een videocall. De meesten zaten ongeveer in hetzelfde deel, maar op afstand, dus we werkten onze briefing in feite af door middel van videomeetings. Ook heeft iedereen een mondkapje op in de garage. De monteur die de gordels vastmaakt, ik heb hem verteld dat hij niet te dicht in de buurt moest komen! Het is behoorlijk intiem als ze je vastsnoeren, met de riemen bij je kruis enzovoorts. Iedereen dealt ermee, ik denk dat er slechts iets meer bewustzijn van persoonlijke ruimte is. Zoals met alle veranderingen is er wat tijd nodig om je aan te passen, maar in de loop der tijd passen we ons ook daadwerkelijk aan.”

Met medewerking van Adam Cooper