Ricciardo over tattoo-weddenschap: Abiteboul zal ‘nerveus’ zijn

Abiteboul en Ricciardo kwamen overeen dat zij dezelfde tattoo laten zetten als de Australiër in 2020 een podiumplaats weet te behalen met Renault. In België behaalde hij een sterke vierde plaats en hij gelooft erin dat hij in Italië nog sterker voor de dag kan komen. Daarom heeft Ricciardo er vertrouwen in dat hij de weddenschap kan winnen. Gevraagd door Motorsport.com hoe nerveus Abiteboul zou moeten zijn over het laten zetten van zijn eerste tattoo zei de Renault-coureur: “Ik denk behoorlijk nerveus.”

“Ik heb hem net gezien en ik vertelde hem dat hij in de komende zeven dagen alert moet blijven. Vorig jaar was Monza voor ons een nog sterker circuit, en als dat nu het geval is dan hebben we alleen nog een podium voor ons”, vervolgt Ricciardo. “Ik wil niet op de zaken vooruitlopen en het team wil dat ook niet, maar ik denk dat we met vertrouwen naar Monza kunnen gaan en hoog kunnen inzetten.” Inmiddels heeft hij ook al wel wat ideeën over wat voor tattoo het moet worden. “Ik zal niet gemeen zijn en hem een rubbereendje laten geven. Het moet een mooie herinnering worden, dus ik gok dat het misschien de locatie wordt waar we het podium behalen.”

Renault eindigde op de vierde en vijfde plaats in België en dat dankt het team aan het feit dat de RS20 ten opzichte van de rivalen veel competitiever is zodra er met weinig downforce wordt gereden. Ricciardo vermoedt dat hij zelfs op Spa-Francorchamps al om het podium had kunnen strijden als hij na de safety car niet achter Pierre Gasly en Sergio Perez had gezeten. “Als de strategie van Gasly en Perez niet voor een buffer tussen Max en mij had gezorgd, dan denk ik echt dat ik met Max mee had kunnen rijden in de laatste stint”, zei hij. “Hij reed weg omdat wij natuurlijk tijd verloren met de alternatieve strategie, en daarna reden we tegen het einde een groot gat dicht. Dus als alles goed gaat zouden we op Monza behoorlijk competitief moeten zijn.”

Tot dusver beleefde Renault een redelijk wisselvallig seizoen en Ricciardo gaf toe dat hij nooit had verwacht dat hij een Red Bull zo kon bedreigen als zondag het geval was. “Het was absoluut verrassend. Ik wist dat we een prima auto hadden. Maar toen ik de rondetijden hoorde en vernam dat Mercedes langzamer ging, dacht ik aanvankelijk dat iedereen misschien zijn motor aan het sparen was. Maar het leek erop dat zij het echt een beetje lastig hadden, terwijl sneller en sneller gingen”, vertelde Ricciardo. “De snelheid aan het eind van de race was echt bemoedigend.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble