Ricciardo: Teams worden 'beroofd' door circuits met weinig grip

Tijdens de Grand Prix van Turkije kregen de teams en coureurs voor de tweede keer in drie races te maken met een asfaltlaag die zeer weinig grip bood, nadat het ook tijdens de GP van Portugal al het geval was. De situatie op het nieuw geasfalteerde Istanbul Park werd verslechterd doordat de kwalificatie en de race op een natte baan werden afgewerkt. In de strijd om de limiet op te zoeken leidde dat tot veel fouten en spins onder de coureurs. Het leverde echter wel een spectaculaire race op met enkele verrassingen, zoals de pole-position van Lance Stroll en de podiumnotering van Sebastian Vettel.

Doordat zowel de race op Portimao als die op Istanbul Park vermakelijk was, werd er na afloop van de race gesproken over de voordelen van circuits die weinig grip bieden. Toch blijft Ricciardo sceptisch, want hij is van mening dat de F1 niet die kant op moet gaan. “Ja, ik denk dat dit niet het juist antwoord is”, antwoordde de Renault-coureur of de F1 iets heeft kunnen leren van wat er gebeurde in Turkije. “Begrijp me niet verkeerd, want ik weet dat iedereen op de bank een leuke race te heeft gezien, maar eerlijk gezegd weet ik niet of we iets van dit weekend leren. We komen waarschijnlijk nooit meer zo’n situatie qua gripniveau. Daarnaast geven de teams zoveel geld uit aan en wordt zoveel kennis ingezet in de ontwikkeling van de snelste racewagens ter wereld, dus als je die vervolgens niet kunt benutten… Als het aan de lopende band zou gebeuren, dan zou het voelen als een beroving. Waarom spenderen we zo veel geld aan deze auto’s als we uiteindelijk toch niet de limiet op kunnen zoeken?”

De scepsis van Ricciardo wordt echter niet gedeeld door F1-directeur Ross Brawn. In zijn vaste column voor F1.com verklaarde hij dat de omstandigheden voor iedereen hetzelfde waren en dat de omstandigheden er juist voor zorgden dat de sterkste coureurs kwamen bovendrijven. “Het is niet slecht om een uitdagende ondergrond te hebben zoals afgelopen weekend. Het gaf maximale ruimte aan het talent van de coureurs. Ik denk niet dat de hoeveelheid grip een maatstaf is van het competitieniveau dat je krijgt. Competitie moet eerlijk en gelijk zijn. Het is een sport, dus we moeten iedereen dezelfde kans geven. En dat was zo. Het was uitdagend, maar dat moet gezien worden als iets goeds.”

