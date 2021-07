Ricciardo accepteert: Gewenning aan McLaren een doorlopend proces

Na een uitstekend 2020 bij Renault maakte Daniel Ricciardo voor 2021 de overstap naar McLaren. Vooralsnog heeft hij het echter niet makkelijk bij zijn nieuwe werkgever. Teamgenoot Lando Norris rijdt de sterren van de hemel, stond al drie keer op het podium en staat derde in het kampioenschap. Voor Ricciardo verloopt het een en ander een stuk moeizamer. In Groot-Brittannië eindigde de Australiër voor het eerst in 2021 in de top-vijf, waardoor de teller op 50 punten staat. Dat is goed voor de achtste plek in de titelstrijd.

Sinds de start van het seizoen heeft Ricciardo moeite om zijn rijstijl aan te passen aan de behoeften van de MCL35M. De eerdere frustratie heeft echter plaatsgemaakt voor het besef dat het een doorlopend aanpassingsproces zal blijven. “Af en toe blijft het vervelend. Maar ik ben voorbij het punt dat ik gefrustreerd ben, ik denk dat het de realiteit is dat ik nog iets meer moet vinden en één moet zijn met de auto. Dat is denk ik de beste omschrijving”, zei de McLaren-coureur. “Ik denk dus dat het niet nieuw meer is voor mij. Dat weet ik en ik ben me ervan bewust dat het waarschijnlijk een proces blijft. In het begin raakte ik niet in paniek, maar ik wist dat ik terrein verloor. Ik probeerde simpelweg te begrijpen waar ik verloor en wat ik nodig heb om die drie, vier tienden per ronde extra eruit te halen.”

Betere kwalificatie dan race komt als verrassing

Ricciardo zag tot zijn verrassing dat hij het op Silverstone lastiger had in de races dan tijdens de kwalificatie. “Het is vreemd, want je zou denken dat ik meer tekort kom over één ronde, als je met de auto echt op de limiet zit. Maar hier hebben we het tegenovergestelde gezien”, analyseerde hij na een vraag van Motorsport.com. Hij merkte dat hij iets miste zodra de auto met veel brandstof wat meer begon te bewegen. “Met dat gevoel ben ik nog niet consistent in staat geweest om de auto op het scherp van de snede te besturen.”

Wel heeft Ricciardo het gevoel dat hij tijdens de Britse Grand Prix op dat vlak een stap heeft gezet. Daar dankt hij Carlos Sainz voor. De Ferrari-coureur, die vorig jaar nog op de plek van de Australiër reed bij McLaren, was op het oog sneller dan zijn concurrent. Hij slaagde er echter niet in om een succesvolle inhaalactie in te zetten. “Dat Carlos het grootste deel van de race achter mij zat en druk zette, dwong me bijna om iets te hard door sommige bochten te gaan. Dat heeft mij denk ik iets meer laten voelen waar de limiet zit. Dat is absoluut bemoedigend. Ik weet dat Carlos in vrije lucht absoluut sneller was, maar het is bemoedigend om in deze vorm een top-vijf te behalen”, aldus de zevenvoudig Grand Prix-winnaar.