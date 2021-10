Patrick: F1 heeft Amerikaanse coureur nodig om verder te groeien in VS

Mede dankzij - of misschien wel vooral door - Netflix-serie Drive to Survive is de populariteit van de Formule 1 de afgelopen jaren weer gegroeid in de VS. “Ik denk dat Drive to Survive zeker een big deal is geweest”, vertelt Danica Patrick, die komend weekend tijdens de Amerikaanse Grand Prix in Austin deel uitmaakt van het presentatieteam van Sky Sports F1, in een interview met Motorsport.tv. “Ik heb de afgelopen jaren heel vaak gehad dat er mensen naar me toe kwamen en zeiden dat ze super geïnteresseerd zijn geraakt in de Formule 1 door wat ze [op Netflix] hebben gezien. Ik denk dat het de sport een menselijke kant heeft gegeven en voor verhaallijnen heeft gezorgd. Je krijgt een idee van wat er werkelijk gaande is in de sport.”

In 2022 komt er een tweede Formule 1-race in de Verenigde Staten bij met een Grand Prix op een stratencircuit in Miami. Op de vraag wat er op dit moment nodig is om de sport nog verder te laten groeien in de VS, laat Patrick weten: “Als er zich een Amerikaanse coureur aandient die het publiek in de Verenigde Staten toe kan juichen, zal je zien dat er nog meer aandacht voor de sport komt. Of dat nu in late night shows op tv zal zijn, in magazines, tijdens het ochtendnieuws of gewoon tijdens sportprogramma’s, er zou dan een reden zijn om er aandacht aan te besteden. Ik denk dat dat [de deelname van een Amerikaanse coureur] zeker zou helpen.”

Een potentiële Amerikaanse Formule 1-coureur is Colton Herta. De rijder uit Californië rijdt momenteel in de IndyCar Series, waarin hij twee jaar geleden de jongste racewinnaar aller tijden werd door op 18-jarige leeftijd de IndyCar-wedstrijd op het Circuit of the Americas te winnen. Vorig jaar eindigde Herta met Andretti Autosport als derde in het kampioenschap. Dit jaar was er een vijfde plaats in het eindklassement. Nu zijn er berichten dat Andretti Autosport dicht bij een overname van het Alfa Romeo Formule 1-team zou zijn. Mocht er daadwerkelijk een tweede Amerikaanse renstal op de grid bijkomen, dan lijkt Herta een logische kandidaat voor Andretti om het Formule 1-avontuur mee aan te gaan.

Patrick zou een Formule 1-move van Herta van harte aanmoedigen. “Absoluut, als dit iets is wat hij wil gaan doen en hij het gevoel heeft dat hij een kans heeft om het goed te gaan doen... Ik bedoel, hij zal er zeker geen slechtere coureur van worden.” En mocht het Formule 1-avontuur geen succes worden voor Herta, dan kan hij altijd nog weer terug naar de IndyCar, stelt Patrick. “Ik denk dat het een geweldige kans zou zijn. Als het echt iets is wat hij graag wil, dan zou dit heel cool zijn. En als het een volledig Amerikaans gebeuren wordt, dan zou dat helemaal fantastisch zijn. Ik ben erg benieuwd hoe dat zou verlopen.”

De laatste Amerikaanse coureur in de Formule 1 was Alexander Rossi, die in 2015 vijf Grands Prix reed voor Manor Marussia. De laatste Amerikaanse Formule 1-zege dateert uit 1978. Dat jaar won Mario Andretti de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort.