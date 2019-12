Williams stelt Ticktum aan als ontwikkelingsrijder

In zijn rol als ontwikkelingsrijder gaat Ticktum zich bezighouden met de ontwikkeling van de wagen in de simulator, maar ook op het circuit zal hij meerdere taken voor zijn rekening nemen. Tijdens het aankomende seizoen zal hij in ieder geval bij twee Grands Prix aanwezig zijn in de box van Williams.

“Het is een privilege dat ik voor de Williams Racing Driver Academy mag werken, vooral omdat dit team een geweldige historie in onze sport heeft”, zei Ticktum. "De tijd in de simulator en de ervaring van het werken met het team zal ongetwijfeld bijdragen aan mijn ontwikkeling. Ik word volledig geïntegreerd in het team en dat is een geweldige kans voor mij. Ik hoop bij te dragen aan de ontwikkeling van het team.”

De veelbesproken Ticktum werd afgelopen jaar uit het opleidingsprogramma van Red Bull gezet nadat zijn resultaten in het Japanse Super Formula-kampioenschap tegenvielen. Kort daarvoor had hij nog wel wat F1-testwerk voor zijn rekening genomen voor de Brits-Oostenrijkse renstal, hij stond een groot deel van de tweede seizoenshelft aan de zijlijn. De tweevoudig winnaar van de Macau GP overwoog na zijn vertrek bij Red Bull te stoppen met racen, maar vond voor 2020 wel weer een competitief Formule 2-zitje bij DAMS.

Ook Claire Williams is opgetogen met de komst van Ticktum: “Ik ben blij dat we met Dan weer een Brits talent in huis hebben. Hij heeft laten zien dat hij een bijzonder snelle coureur is, getuige zijn twee overwinningen in Macau. Zijn technische expertise zal goed voor ons van pas komen en we kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.”