Ticktum en Gelael naar F2-team DAMS

De niet onomstreden Ticktum zat tot dit voorjaar in het opleidingsprogramma van Red Bull, waar hij in 2017 instapte. De Britse rijder vocht met Mick Schumacher in het EK Formule 3 om de titel en kwam vorig jaar in enkele GP3-races in actie. Hij werkte voor Red Bull nog een F1-test af in Barcelona en de energiedrankenfabrikant stalde hem dit jaar in het Japanse Super Formula-kampioenschap, maar hij moest in juni wegens ondermaatse prestaties het veld ruimen. De samenwerking met Red Bull kwam eveneens tot een einde.

Ticktum keerde in september terug achter het stuur toen hij met Van Amersfoort Racing uitkwam in het Formula Regional European Championship. Bovendien kwam hij opnieuw in actie tijdens de Grand Prix van Macau. Dat evenement had al twee keer op zijn naam geschreven maar dit jaar kwam hij niet verder dan de dertiende plaats. De winst ging naar Richard Verschoor.

Nu geeft Ticktum zijn carrière een vervolg bij DAMS, de Formule 2-renstal uit Le Mans die Nicholas Latifi dit jaar afleverde in de Formule 1 en tevens kampioen bij de teams werd. “Het is een eer om in 2020 voor DAMS te rijden”, zei hij. “Ik heb eerder voor ze gereden in GP3 en ik kijk uit naar mijn terugkeer en hoop verder te bouwen op de behaalde successen. DAMS heeft laten zien dat ze een van de beste teams zijn.”

Ticktum krijgt de ervaren Sean Gelael als teamgenoot. De 23-jarige rijder heeft echter nog maar weinig potten kunnen breken. In 2018 scoorde hij nog een podium voor topteam Prema, maar in het voorbije seizoen kwam hij nauwelijks in het stuk voor. De rijder uit Jakarta pakte slechts vijftien punten en eindigde daarmee in de achterhoede van het kampioenschap.

De beide coureurs komen deze week nog voor het team in actie tijdens de post-season test in Abu Dhabi. Voor die tweedaagse test werd woensdag de inschrijflijst vrijgegeven.

F2 post-season test Abu Dhabi (dag 1):

Dikgedrukte namen zijn bevestigd voor 2020