Coronacrisis is ‘laatste wake-up call’ voor duurzame Formule 1

De Formule 1-teams voeren op dit moment gesprekken met het management van de sport om actie te ondernemen en de toekomst van de sport veilig te stellen. Als gevolg van het coronavirus dreigt een economische misère. De betrokken partijen hebben inmiddels besloten dat de huidige Formule 1-wagens ook in 2021 gebruikt worden en dat de introductie van het reglement wordt uitgesteld tot 2022. Maar toch zijn er nog altijd zorgen over de toekomst van verschillende Formule 1-teams. McLaren is groot voorstander om het budgetplafond voor 2021 verder te reduceren aangezien de sport in een zeer 'fragiele toestand' verkeert. Aanvankelijk werd het bestedingslimiet op 175 miljoen dollar gezet, maar zij pleiten voor een verlaging tot 100 miljoen dollar.

“Ik denk dat deze crisis waar we nu in verkeren de laatste wake-up call is voor de sport. We komen uit een ongezonde situatie en de sport is niet duurzaam. We hebben nu het punt bereikt dat we grote en drastische veranderingen nodig hebben”, verklaarde McLaren-teambaas Andreas Seidl woensdag tijdens een vraaggesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Het belangrijkste is dat we de simpelste stap zetten en het budgetplafond verlagen. Dat is voor ons erg belangrijk nu we dit jaar met al die financiële verliezen te maken hebben. We weten dat Jean Todt en Chase [Carey] veel gesprekken voeren met de teams. Zij hakken belangrijke knopen door om de teams, maar ook de toekomst van de Formule 1 te beschermen. Wij zouden graag zien dat het budgetplafond zo laag mogelijk wordt. We hebben onze limiet gezet op 100 miljoen dollar, daar zouden wij voorstander van zijn. Iedereen ziet de noodzaak in, men begrijpt dat we in een diepe crisis zitten en dat we beslissingen moeten nemen om de teams en de Formule 1 te beschermen. Ik hoop dat we in de komende dagen een grote stap kunnen zetten met het budgetplafond, we moeten beslissingen nemen. Dat is in het belang van de sport, niet alleen van ons, maar voor iedereen in de pitstraat.”

De volgende meeting tussen de teams vindt donderdagmiddag plaats, dan wordt verder gesproken over het budgetplafond. Volgens Seidl is een budget van 100 miljoen dollar een goed bedrag om een Formule 1-team mee te runnen. Op die manier zou de klasse nog altijd “de snelste auto ter wereld hebben” en “leidend zijn op het vlak van technologie”. Naar aanleiding van de vorige vergadering spraken enkele grotere formaties hun zorgen uit over het budgetplafond en de verlaagde grens. Het leveren aan klantenteams blijft immers een kostenpost voor deze partijen. Er is een tweeledig budgetplafond voorgesteld, maar dat is volgens Seidl niet nodig. “Het is belangrijk om de ontwikkelingskosten van een team te respecteren als zij onderdelen aan andere teams verkopen. Ik denk dat het iets is waar sowieso al over nagedacht is in de financiële reglementen, de zogenaamde fictieve waarde van onderdelen. Ik zie geen reden waarom we een tweeledige limiet moeten hebben.”

FIA-president Jean Todt verklaarde vorige week in een interview met Motorsport.com dat het financiële kader van de Formule 1 opnieuw bepaald moet worden door de impact van de pandemie. De Fransman hoopt dat de sport beter kan worden van de veranderingen. Seidl sloot zich aan bij de woorden van de preses door te zeggen dat de veranderingen op de lange termijn een positieve invloed kunnen hebben op de sport. “Als we met het leiderschap van de FIA en de Formule 1 nu de juiste beslissingen nemen, kan het zijn dat F1 in de toekomst duurzamer wordt. Dat zou ervoor zorgen dat de sport gezonder wordt dan hoe het de afgelopen jaren geweest is”, vervolgde Seidl. “Uiteindelijk moet dit helpen om de sport te verbeteren, de show beter te maken. Dat is voor ons voordelig en zeker ook voor de fans.”

Met medewerking van Jonathan Noble

