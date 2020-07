Teambaas prijst jonge Williams-coureurs Russell en Latifi

De Engelsman kwalificeerde zich in de regen op de twaalfde plaats, maar mocht de race op zondag zelfs als elfde aanvangen na een gridstraf voor Charles Leclerc. Russell kon aardig meekomen en vocht een paar heerlijke duels uit, maar moest al snel opnieuw beginnen nadat hij een uitstapje door een grindbak had gemaakt. Uiteindelijk finishte hij op de zestiende plaats, een plekje voor teamgenoot Nicholas Latifi. Een week eerder – tijdens de Grand Prix van Oostenrijk – was Russell in de kwalificatie sneller dan beide Alfa Romeo-coureurs, maar moest hij opgeven met een motorprobleem.

Ondanks de magere eindresultaten en puntloze finishes vond Williams dat het team een stap heeft gezet. “We hadden een prima tijd in Oostenrijk en het team moet ontzettend trots zijn op wat het heeft bereikt. Natuurlijk hebben we niet het resultaat behaald dat we voor ogen hadden. Helaas was de racesnelheid van Haas en Alfa een stuk beter dan we vooraf hadden berekend, dat was een teleurstelling.”

Maar vooral de kwalificatie van Russell was een opsteker, aldus Williams. “Die kwalificatie was een injectie voor iedereen bij Williams, vooral om te zien hoe goed het team samenwerkte. Er zijn weinig fouten gemaakt en dat is een prima prestatie als je bedenkt dat iedereen maandenlang niet op het circuit is geweest.”

De laatste keer dat Williams een auto in het tweede deel van de kwalificatie had was in Brazilië in 2018 (Sergey Sirotkin). “Twee jaar, dat is in het normale leven misschien niet zo lang”, verzuchtte Williams. “Maar in de Formule 1 is het erg lang. We gaan nu toe naar 22 races per seizoen en als je er altijd maar in Q1 uit gaat en geen punten scoort dan zijn het twee pijnlijke jaren geweest. Deze kwalificatie voelde dan ook gerechtigheid.”

Waar Russell afgelopen weekend bij Williams de hoofdrol voor zich opeiste, daar was het een week eerder de beurt aan Nicholas Latifi die in zijn eerste Formule 1-race als elfde finishte, bijna in de punten dus. “De prestatie van Nicholas als rookie waren in beide races beter dan verwacht. Vooral in zijn eerste race deed hij iets buitengewoons,” gaf Williams ook de Canadees credits.