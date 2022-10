VIDEO: Claire Dubbelman wil geen F1-wedstrijdleider worden

Na de breuk met Michael Masi introduceerde de FIA voor dit F1-seizoen twee wedstrijdleiders die elkaar afwisselen: Niels Wittich en Eduardo Freitas. Niet iedereen in de paddock was echter positief over het roulatiesysteem en naar aanleiding van de gebeurtenissen in Japan stopt de FIA er ook mee: Wittich is voor de resterende Grands Prix in 2022 aangewezen als wedstrijdleider.

Mocht de FIA in de toekomst een nieuwe F1-wedstrijdleider willen, dan hoeft men in de huidige situatie niet aan te kloppen bij Claire Dubbelman. “Ik zou het alleen maar willen doen als we die rollen anders gaan indelen. Het is wat mij betreft nu veel te veel op de persoon gespeeld”, zegt ze tegen Viaplay. “Ik ging altijd heel goed om met Michael Masi en heb van heel dichtbij gezien wat voor enorme druk het met zich meebrengt.”