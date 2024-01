Circuit Zandvoort begonnen met verlenging pitstraat en bouw extra pitboxen

De ruimte op Circuit Zandvoort is schaars en dat bleek tijdens de recente bezoeken van de Formule 1 vooral in de pits en paddock. In een poging om de situatie te verbeteren voor de Nederlandse Grand Prix van 2024 is de schop daarom in de grond gegaan op de omloop in de Noord-Hollandse duinen. Momenteel wordt hard gewerkt aan het verlengen van de pitstraat om aldaar meer ruimte te creëren voor de teams om hun pitstops uit te voeren. Daarnaast worden zes extra pitboxen gebouwd, die gebruikt zullen worden tijdens het eerstvolgende bezoek van de F1 aan Nederland. Ook zorgt deze uitbreiding ervoor dat er meer ruimte beschikbaar is als er in de toekomst een elfde team toetreedt tot de koningsklasse.

Deze extra pitboxen kunnen buiten raceweekenden om worden omgetoverd tot een hospitality lounge voor evenementen met een capaciteit van 650 personen. Tegelijkertijd worden ook Bernie's Bar & Kitchen en Mickey's Bar, die respectievelijk boven de pitboxen en grenzend aan de nieuwe pitboxen zitten, gerenoveerd. De werkzaamheden op Circuit Zandvoort zijn inmiddels begonnen en de oplevering is naar verwachting in april 2024, zo meldt het circuit op haar eigen website.

De veranderingen die momenteel doorgevoerd worden aan Circuit Zandvoort, werden kort na de Dutch Grand Prix van 2023 al aangekondigd door circuitdirecteur Robert van Overdijk. Kritiek van diverse coureurs over de afstand tussen de pitstopplaatsen van de teams bleek aanleiding om de pitstraat te verlengen. "We maken de pitstraat als geheel langer en trekken die eigenlijk wat verder uit elkaar. Dat maakt het in- en vooral uitrijden na een pitstop iets makkelijker voor de coureurs en geeft monteurs ook meteen iets meer ruimte en dus meer veiligheid", verklaarde Van Overdijk tegenover onder meer Motorsport.com. De zes extra pitboxen worden bijgebouwd om de verhouding tussen pitstopplaatsen en het aantal pitboxen goed te houden.

Bovendien is Circuit Zandvoort hierdoor voorbereid op de toekomstige toetreding van een elfde F1-team. Andretti Global heeft daarvoor al goedkeuring gekregen van de FIA, maar momenteel wacht de formatie van voormalig coureur Michael Andretti nog op groen licht vanuit de FOM. Het is nog maar de vraag of de F1-organisatie zelf akkoord gaat met de komst van Andretti, onder meer doordat de huidige tien F1-teams weinig heil zien in een extra renstal op de grid.