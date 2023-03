Dutch GP legt veranderingen aan pitstraat Zandvoort voor F1-race uit

Als de aanpassingen aan de pitstraat van Circuit Zandvoort ter sprake komen in Bahrein verschijnt er een lach om de mond van Robert van Overdijk: "Ik heb daar al de gekste verhalen over gelezen in de afgelopen dagen. Het was een gevalletje de klok wel horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt, dus het is wel goed om dat nu alsnog even uit te leggen." Die gekste verhalen gingen onder meer over een verbreding van de pitstraat zelf, maar dat is logischerwijs niet aan de orde. Het kan eigenlijk ook niet, omdat het ten koste zou gaan van de breedte van start-finish of dat zo'n ingreep de pitboxen anderhalve meter naar achteren moet laten verschuiven.

Het is logischerwijs niet het geval en dus legt Van Overdijk uit: "Uiteindelijk was er wat commentaar vanuit de rijders over de afstand tussen de pitstopplaatsen, dus daar waar de coureurs stilstaan en waar monteurs hun werk moeten doen. Daar zat net te weinig afstand tussen, de marges tussen de verschillende teams waren net te klein. De FIA heeft dat meegenomen in hun gebruikelijke evaluatie en aan ons doorgegeven als verbeterpunt. Afgelopen week hebben ze dat ook publiekelijk bekendgemaakt", duidt de circuitdirecteur op documenten van de F1 Commission.

Om die anderhalve meter extra tussen de pitstopplaatsen te creëren, zal de pitstraat in Zandvoort straks eerder beginnen. "We maken de pitstraat als geheel langer en trekken die eigenlijk wat verder uit elkaar. Dat maakt het in- en vooral het uitrijden na een pitstop iets makkelijker voor de coureurs en geeft monteurs ook meteen iets meer ruimte en dus meer veiligheid", laat Van Overdijk in gesprek met Motorsport.com weten. Om de pitstopplaatsen nog wel steeds goed in verhouding tot de pitboxen te houden, komen er in Zandvoort extra pitboxen bij. "Maar daarmee zijn we ook al mooi voorbereid op een elfde team", duidt Van Overdijk met een lach op de ambities van Andretti.

Belangrijkere noot - die in veel van de berichtgeving is ondergesneeuwd - is dat de ingreep pas voor de editie van 2024 is. "Dit jaar is de pitstraat nog gewoon zoals die al was, de verlenging is inderdaad voor 2024. Verder is alles prima in orde bevonden door de FIA. We doen alleen nog wat aanpassingen aan het lichtsysteem, het marshal lights' system, maar dat komt doordat daar voor alle circuits nu verschillende gradaties in zijn gekomen. De pitstraat wordt op verzoek dus langer gemaakt, maar verder zijn ze helemaal tevreden over hoe het circuit er momenteel bij ligt."

Lees meer over de toekomst van de Dutch GP: Dutch GP: Niet vanzelfsprekend dat Zandvoort jaarlijks op F1-kalender blijft