Christian Horner wijst verbeterpunten aan voor F1-sprintformat

Het eerste weekend met het nieuwe sprinformat is een feit. In Azerbeidzjan bepaalde de kwalificatie op vrijdag de grid voor de Grand Prix op zondag, terwijl een aparte kwalificatie op zaterdag genaamd de sprint shootout de startvolgorde opleverde voor de sprintrace later die dag. Deze aanpassingen zouden tot meer spektakel moeten leiden in de korte krachtmeting op zaterdag. De coureurs zouden bereid zijn meer risico te nemen als hun eindpositie in deze sprintrace niet langer de startpositie voor de GP zou zijn, zo werd geredeneerd.

“Over het geheel genomen was het volgens mij heel positief”, laat Christian Horner, die Sergio Perez zowel de sprintrace op zaterdag als de Grand Prix op zondag zag winnen, op een vraag van Motorsport.com weten. “Het feit dat de sprintrace van de Grand Prix is losgekoppeld, bevalt me wel.”

Toch ziet de teambaas van Red Bull Racing nog wel verbeterpunten. “Misschien dat het moment waarop parc fermé in werking treedt, verschoven moet worden. Nu moest er na één uur over een ‘groene’ baan te hebben gereden al een klap op de afstelling worden gegeven. Volgens mij zou het beter zijn als je op vrijdagavond nog dingen kunt aanpassen voor zaterdag”, zegt de Brit.

“En als team waren we geen voorstander van de bandenregel”, wijst Horner op de verplichting om in Q1 en Q2 van de sprint shootout een nieuwe set mediums te gebruiken en tijdens Q3 een nieuwe set softs. “Wij zeiden: laat iedereen zelf beslissen welke banden ze gebruiken uit de setjes die ze tot hun beschikking hebben. Mogelijk krijg je dan dat sommige teams het accent op de sprintrace leggen en anderen op de Grand Prix. Of geef de teams een vrije keuze voor Q3 van de sprint shootout, om te voorkomen dat je een situatie krijgt waarin teams hun rijders op inters naar buiten sturen.”

De aanpassingen aan het sportief reglement voor het nieuwe sprintformat waren uiteindelijk pas een paar dagen voor het F1-weekend in Baku doorgevoerd. Horner: “Ik heb er hard voor gepusht om het voor deze race in te voeren. Als we het toch gaan doen, laten we er dan ook gelijk werk van maken, was mijn idee. Ik denk dat het goed is dat we het eerste weekend nu achter de rug hebben, want hierdoor weten we welke zaken nog verbeterd kunnen worden. En ik denk dat het een stuk beter is dan hoe het eerder was, waarbij we op zaterdagochtend alleen maar brandstof en banden aan het verspillen waren. Nu hadden we van vrijdagochtend tot zondagavond volop actie.”

