Het overschrijden van de baanlimieten maakt dit jaar extreem veel los in de Formule 1. Na de Grand Prix van Portugal lag het onderwerp opnieuw onder het vergrootglas, deze keer omdat Max Verstappen pole-position en de snelste raceronde verloor. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner ligt het onderwerp dit weekend weer op de vergadertafel bij de Formule 1-bazen. Horner stelt dat er in Portugal geen twijfel was dat Verstappen de regels overtrad, maar het toepassen van de regels blijft wel een discussiepunt. Het feit dat coureurs in sommige bochten wel mogen uitwijken en andere niet, maakt het onnodig moeilijk. Dat valt niet in goede aarde bij de meeste mensen.

Horner zei bij het Britse Sky F1: “Het belangrijkste [onderwerp] voor ons zijn de track limits. We zijn al wat rondetijden kwijtgeraakt, we hebben al wat posities af moeten staan. Het gaat erom dat de regels van circuit tot circuit consistent toegepast worden, maar ook elke bocht. Als het voor teams moeilijk is er lijn in te ontdekken, dan weet ik niet hoe je het moet uitleggen aan de fans. Er moet een lijn getrokken worden, of je kleurt binnen de lijntjes of je bent erbuiten. Het kan niet zo zijn dat we per bocht een regel gaan bedenken. Ik denk dat de discussie tussen teambazen daar morgen over zal gaan.”

Volgens Horner is het voor coureurs heel moeilijk om perfect te bepalen hoever ze over de kerbstones kunnen omdat het zicht nogal beperkt is. “Wanneer je aan het pushen bent, is het verdomde lastig om te zien waar de witte lijn precies is”, aldus Horner. “Het is niet zo dat je het voelt. Max zat op de limiet en dat is wat je wil. Het was bovendien een bijzonder kleine marge. Hij greep mis, het is wat het is. Maar ik denk dat we nog veel kunnen leren. Wij als team, maar ook de circuits en de FIA.”