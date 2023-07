Horner blij met samenwerking met Ford: "Ze brengen meer en meer in"

In 2026 stapt Red Bull ook als motorfabrikant in de Formule 1. Onder het nieuwe motorreglement van 2026 gaat de firma voor het eerst zelf krachtbronnen ontwikkelen voor Red Bull Racing en AlphaTauri, al hoeft men het niet alleen te doen. Voor de elektrische componenten kan het namelijk rekenen op de steun van Ford, dat eveneens een deel van de kosten van het project op zich neemt. Het is de eerste keer dat Red Bull een eigen krachtbron voor F1 ontwikkelt, maar teambaas Christian Horner vindt dat eigenlijk wel een logische stap. De status van klantenteam past de formatie namelijk niet meer.

"Het team is de status van klantenteam denk ik ontgroeid", zegt Horner, die ook aan het hoofd staat van Red Bull Powertrains. "We hebben genoten van onze samenwerking met Honda, waarin we als fabrieksteam zijn behandeld, maar we hebben iedere cent van de kosten van de motoren betaald en dat blijven we tot eind 2025 doen. Dus in plaats van iemand anders betalen om het te doen, dachten we dat we dat geld ook intern konden uitgeven. De samenwerking met Ford halveert uiteindelijk de lasten van de aandeelhouders. Binnen de omgeving van het budgetplafond wordt het dan echt logisch."

Ford levert naast een financiële bijdrage ook kennis aan over het elektrische deel van de krachtbron, iets wat volgens Horner van grote waarde is. "Het vlak waarop ze veel interessante kennis inbrengen, is de investering die ze doen in elektrificatie en celtechnologie. Verbranding is een niche voor F1, maar ik denk echt dat we voor de elektrische kant wekelijks met de mensen van Ford samenkomen. Daarbij zien we enkele heel interessante ontwikkelingen", legt hij uit. "Naarmate onze relatie zich ontwikkelt vanuit een technologisch perspectief, brengen ze meer en meer in dat echt heel interessant is. Het is dus echt een positieve interactie. Ze proberen ons niet te vertellen hoe we ons bedrijf moeten runnen en ze zijn niet betrokken vanuit een aandeelhoudersperspectief. Tot nu toe is de relatie enorm bevorderlijk geweest."

Geen vrees voor wisselingen in management Ford

De samenwerking tussen Red Bull en Ford is mede tot stand gekomen door de persoonlijke inspanningen van Ford CEO Jim Farley, een autosportliefhebber die zelf ook heeft geracet. Toch maakt Horner zich geen zorgen over de impact die veranderingen in het management van het merk kunnen hebben op de samenwerking. "We hebben een overeenkomst tot 2030. Bill Ford was een van de drijvende krachten achter deze overeenkomst. Het komt dus van de familie Ford, maar ook vanuit Jim Farleys enthousiasme voor het project. Dat stelt ons gerust", vertelt Horner, die geen bemoeizucht verwacht vanuit Ford. "Door het feit dat Ford in het verleden actief is geweest in F1 weten ze hoe complex en gecompliceerd het is. Ze hebben zo ongeveer gezegd 'het is voor jullie een specialistisch onderwerp, we zijn er om te helpen dus laat ons weten waarmee we kunnen helpen'."