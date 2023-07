Het team van Red Bull werkte dit weekend in Oostenrijk de eerste thuisrace af zonder Dietrich Mateschitz, die vorig jaar oktober op 78-jarige leeftijd is overleden. Max Verstappen eerde de grote man achter de energiedrank door een perfect weekend af te leveren: pole-positions voor de sprintrace en de Grand Prix en winst in beide races. De Nederlander vervolmaakte zijn score door in de slotfase van de race op zondag nog een pitstop te maken voor zachte banden, zodat hij in de laatste ronde ook het punt voor de snelste raceronde kon pakken.

“Het was een fantastische race”, blikt Horner voor de camera van Sky Sports terug op de Grand Prix. “We zaten goed met al onze strategische calls. Dat we tijdens de eerste VSC buiten zijn gebleven, bleek met name voor Sergio’s race cruciaal en vervolgens was onze pace gewoon geweldig. Natuurlijk kleefde er wat risico aan die laatste pitstop.”

De laatste pitstop werd gemaakt nadat Verstappen daar zelf op had aangedrongen. Horner: “Hij was ons aan het pushen dat we die pitstop moesten maken. Je kon gewoon aan zijn stem horen hoe graag hij die set zachte banden wilde. Dietrich zei altijd: ‘No risk, no fun’. En de monteurs waren vandaag zo in vorm dat er naar onze mening weinig risico kleefde aan die pitstop.” Over hoe hij de eerste Oostenrijkse race zonder Mateschitz heeft ervaren, zegt de teambaas: “Hij was onze oprichter en onze leider. Hij is degene die dit allemaal heeft gecreëerd. Hij was Red Bull. Maar ook al is hij niet fysiek aanwezig, zijn spirit is hier nog steeds voelbaar. Hopelijk keek hij van boven toe en heeft hij van deze race genoten.”

Minder fraai aan de race waren de vele straffen die voor track limits werden gegeven. Horner: “We moeten hiernaar kijken, want we zien er hierdoor uit als amateurs. We zagen vandaag heel veel goede coureurs een straf krijgen voor track limits. Kennelijk is het te makkelijk om hier buiten de baanlimieten te komen. Er zal naar gekeken moeten worden voor volgend jaar. Misschien kan er iets gedaan worden met de kerbs of met grind aan de andere kant van de kerbs. Niemand wil dat er zoveel straffen worden uitgedeeld. Voor de coureurs was het een heel lastige situatie.”

Verstappen behaalde in Oostenrijk zijn vijfde zege op rij. “Hij is ongelofelijk goed in vorm en het team opereert ook op een heel hoog niveau met zeges op zaterdag en zondag”, aldus Horner. “We hebben nu onze beste reeks als het gaat om het aantal overwinningen in seizoen geëvenaard. Een fantastische prestatie en we hopen nog even zo door te gaan.”

Red Bull heeft in totaal nu tien races achtereen gewonnen, een reeks die vorig jaar met de zege in de laatste race in Abu Dhabi werd ingezet. Daarmee is het team nog maar één overwinning verwijderd van het record van McLaren. Gevraagd of Red Bull dit jaar alle GP’s kan winnen, reageert Horner: “Ik word gek van deze vraag. We moeten het race voor race blijven bekijken. Of we het kunnen? Ja. Of we het ook doen? Wie weet. Je hebt te maken met factoren als de betrouwbaarheid en het weer. Silverstone belooft weer een episch weekend te worden, maar wie weet wat er daar gebeurt. Kijk naar wat er zich daar vorig jaar heeft afgespeeld. We hebben die race sinds 2012 niet meer gewonnen. Silverstone is voor ons dus een belangrijke op deze kalender.”

Video: Samenvatting van de F1 Grand Prix van Oostenrijk