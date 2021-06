Horner optimistisch over kansen in race: “We staan er goed voor”

Max Verstappen moest zaterdag toezien hoe Charles Leclerc en Lewis Hamilton beslag legden op de eerste startrij in Baku, terwijl de klassementsleider zelf op de derde tijd bleef steken. Waar de Monegask en de Brit aan het begin van Q3 een royale slipstream wisten te pakken op het meer dan twee kilometer lange rechte stuk, moest de Nederlander het zonder stellen. Een rode vlag kort voor het einde van de kwalificatie betekende dat de Red Bull-coureur geen nieuwe gooi kon doen naar de pole en P3 zijn deel was.

De Grand Prix van Azerbeidzjan kan echter vol verrassingen zitten en kansloos

voor de zege is Verstappen dus allerminst, weet ook Red Bull-teambaas Christian Horner. “Het goede is dat je hier kan inhalen, in tegenstelling tot Monaco, waar inhalen volstrekt onmogelijk is”, aldus de Brit tegenover Sky Sports. “Dat hebben we in het verleden wel gezien. Het gaat om het managen van de banden en het managen van de grip, en het goed reageren op wat er allemaal op de baan gebeurt.”

Horner gaat er vanuit dat safety car-bestuurder Bernd Mayländer nog wel een keer aan het werk moet in de race. “De strategie zal een belangrijke rol gaan spelen”, zegt Horner. “Het is moeilijk te geloven dat we geen safety car gaan krijgen tijdens deze race, na alle rode vlaggen die we in de kwalificatie hebben gezien. Het zal bovendien iets harder waaien, wat ook een rol kan gaan spelen.” De stevige wind aan de Kaspische kust speelde de coureurs de afgelopen dagen al parten, resulterend in vele momenten waarbij rijders op het allerlaatst eieren voor hun geld kozen door de ‘escape road’ te nemen, en in sommige gevallen schade.

Draad kwijt

Mercedes maakte tijdens de vrije trainingen in Azerbeidzjan een beroerde indruk, maar wist met Hamilton niettemin een goede kwalificatie te rijden. “Het lijkt erop dat zij hun afstelling behoorlijk gewijzigd hebben”, analyseert Horner. “Wat voor gevolgen dat zal hebben voor hun long runs, is nog een beetje een vraagteken. We moeten gewoon hard aan de bak, een goede start proberen te hebben en ons vastbijten in de race.” Dat Mercedes het in de kwalificatie aardig voor elkaar had, verrast Horner niet. “Ze waren de draad even kwijt, maar hebben die inmiddels weer gevonden. Ze hebben zo’n beetje elke race wel een geweldige auto, dus er was geen reden om aan te nemen dat ze die hier niet zouden hebben. Valtteri [Bottas] heeft zijn werk prima gedaan door zijn teamgenoot op sleeptouw te nemen over het circuit. Ze hebben dus een goede job gedaan en het belooft een goede race te worden.”

Dat er drie verschillende teams op de eerste drie startplekken staan, spreekt Horner wel aan. “Het is spannend. Natuurlijk zijn we teleurgesteld over de kwalificatie, maar we gaan een geweldige race tegemoet. We genieten enorm van het gevecht en we genieten er ook enorm van dat we in de mix zitten. We zullen zien hoe de race uitpakt. Wij beginnen als derde. Charles heeft het goed gedaan door de pole te pakken en wij staan vlak achter Lewis, onze voornaamste rivaal voor het kampioenschap. Dus ja, we staan er goed voor.”

