Horner: Verstappen ontwikkelt zich steeds meer tot echte leider

Na zes races in het uitgestelde Formule 1-seizoen 2020 heeft Verstappen vijf podia achter zijn naam staan. De enige keer dat hij niet naar het ereschavot mocht, werd hij letterlijk een halt toegeroepen door technisch malheur. Verder is Verstappen volgens zijn teambaas zo constant als een Zwitsers uurwerk. Het ligt deels aan het wegvallen van Ferrari, maar volgens Horner ook aan de persoonlijke ontwikkeling van zijn poulain.

"Wat in dat opzicht het hoogtepunt is van Max tot dusver? Nou ik denk gewoon de hele manier waarop hij dit jaar in onze auto rijdt. Zo heeft hij die fenomenale overwinning op Silverstone geboekt, dat had natuurlijk helemaal niemand verwacht. Maar hij heeft dit jaar eigenlijk iedere Grand Prix op extreem hoog niveau gepresteerd en geeft sowieso nooit op", aldus de Brit in de F1 Nation Podcast. "Hij is in vergelijking met vorig jaar weer gegroeid in zijn rol als teamleider. Vorig jaar ontpopte hij zich al tot leider, maar dit jaar nog meer. Hij heeft de draad eigenlijk opgepikt waar hij vorig jaar was gebleven en heeft zijn vorm van vorig jaar meegenomen naar dit seizoen. Als je ziet hoe hij de races dit seizoen controleert, hoe relaxed hij in de auto is en hoeveel [hersen]capaciteit hij nog over heeft, dan is dat ronduit indrukwekkend."

Verstappen ook naast de baan heel 'relaxed' in 2020

Het woord 'relaxed' is volgens Horner ook in toenemende mate van toepassing op de houding van Verstappen naast het asfalt. "Ja, en dat zegt ook iets over zijn eigen ontwikkeling. Nou is er bij deze races [in coronatijd] sowieso veel minder afleiding dan voorheen. Het draait alleen nog maar om het racen, er zijn geen commerciële prikkels en dergelijke meer. Maar het klopt wel, Max is mentaal momenteel ook erg relaxed. Hij weet wat hij kan en hij ook weet waar we staan. Hij is volgens mij erg tevreden met zijn eigen prestaties op dit moment en weet zoals gezegd waar we [als team] moeten verbeteren."