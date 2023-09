Na een moeizaam verlopen weekend in Singapore was Max Verstappen erop gebrand om dit weekend in Japan ongenadig hard terug te slaan. De Limburger klokte de snelste tijd in alle drie de vrije trainingen om daarna in de kwalificatie met een marge van ruim een halve seconde de pole-position te pakken. Ook in de race was Verstappen oppermachtig. Hij finishte ruim negentien seconden voor Lando Norris, die tweede werd op het circuit van Suzuka.

“Singapore was een goede reminder voor iedereen dat je de plank heel makkelijk een keer kan misslaan”, zegt Horner tegen onder andere Motorsport.com. “We wisten dat er een keer een einde zou komen aan de reeks overwinningen, maar we verlieten Singapore niettemin met een gefrustreerd gevoel.” Verstappen liet nog voor het begin van het Japanse raceweekend aan de Brit weten dat het zijn doel was om deze race met twintig seconden voorsprong te winnen. “Ik speelde op woensdag een potje padel tegen Max. Ik zag dat hij er helemaal klaar voor was om terug te slaan. Hij maakte me duidelijk dat hij deze race met twintig seconden verschil wilde winnen en het scheelde maar zeven tienden van een seconde of dat was hem ook gelukt. Als hij aan het einde niet nog een blauwe vlag had gekregen, had hij het waarschijnlijk gehaald.”

“Aan de allereerste ronde in de eerste training kon je al zien hoe gefocust hij was op dit weekend. Hij was op de harde band op dat moment 1,8 seconde sneller dan de rest van het veld op de zachte en medium band”, vervolgt Horner. “Zijn prestaties waren dit weekend buitengewoon. Zijn laatste ronde in de kwalificatie was volgens mij een van de beste kwalificatieronden ooit gereden. Hij had vandaag niet de beste start, maar bleef aan de leiding, waarna hij een comfortabele voorsprong opbouwde en de race controleerde.” Gevraagd in hoeverre Verstappens verlangen om keihard terug te slaan in Japan gevoerd werd door de geruchten dat Red Bull in Singapore last zou hebben gehad van de technical directives die door de FIA waren uitgevaardigd, antwoordt Horner: “Max is een racer. Hij heeft geen dingen van buitenaf nodig om hem te motiveren. Hij was er echter op gebrand om hier weer op het niveau te presteren waarop hij voor Singapore zat.”

Zesde constructeurstitel

Met de zege in de Japanse Grand Prix schonk Verstappen Red Bull de zesde constructeurstitel. “Voorafgaand aan het seizoen hadden we nooit verwacht dat we zo’n jaar zouden gaan hebben”, zegt Horner over het seizoen 2023. “Vorig jaar hadden we een zeer sterk jaar en dat we het momentum hebben weten vast te houden ondanks de uitdagingen waarvoor we stonden, is te danken aan de tomeloze inzet van alle mannen en vrouwen die bij dit team werken werken. Om een auto te produceren die zo sterk is als onze wagen dit jaar, is een fantastische prestatie.”

