Horner looft mentaliteit Verstappen: “Geeft altijd 110 procent”

Als teambaas van Red Bull Racing heeft Horner meegemaakt hoe Max Verstappen volwassen is geworden. Op achttienjarige leeftijd voegde hij zich bij de Oostenrijkse renstal, om bij zijn debuut in de Spaanse Grand Prix van 2016 meteen te winnen. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en staat de Nederlander voor het eerst aan de leiding van het wereldkampioenschap Formule 1. In die vijf jaar is Verstappen behoorlijk veranderd, stelt Horner in de podcast Beyond the Grid. “Hij heeft nu volwassenheid en ervaring. Bovendien staat hij met beide benen op de grond en is hij een no bullshit racer. Dat is alles waar hij om geeft en dat is wat hij wil doen.”

De mentaliteit waarmee Verstappen racet, kan op de nodige complimenten van Horner rekenen. “Je weet dat hij 110 procent geeft als je hem in de auto zet. Dat maakt het denk ik ook zo aantrekkelijk om naar hem te kijken. Kijk naar Imola, waar hij als derde op de grid stond. Je weet dat hij daar in de eerste bocht niet meer rijdt. Met dat soort dingen weet je dat je dat hij 110 procent voor je geeft.” Bovendien weet Verstappen zo nu en dan gecalculeerd te rijden en mede daardoor concludeert Horner dat de inmiddels 23-jarige coureur “op een ongelooflijk niveau presteert. Dat doet hij de laatste twee, drie jaar al. Ik denk dat hij een auto verdient die we hem nu eindelijk hebben kunnen geven, namelijk een auto en motor waarmee hij Mercedes kan uitdagen. Daar geniet hij van.”

Wissel voor Spaanse GP 2016 'juiste keuze'

Ook blikte Horner terug op de eerste race die Verstappen reed in dienst van Red Bull Racing: de GP van Spanje van 2016. In zijn eerste optreden voor het nieuwe team wist hij meteen te winnen, nadat de Mercedessen elkaar in de eerste ronde uitschakelden. “We dachten dat Daniel [Ricciardo] op de betere strategie zat, maar Max slaagde erin om een eenstopper om te zetten in de overwinning”, zei Horner over de in zijn ogen ‘sprookjesachtige’ zege. “Het meest surreële was dat hij voor het weekend nog nooit in de auto had gezeten. We lieten hem instappen en boem, meteen pakte hij zijn eerste overwinning.”

Een groot risico nam het team in zijn ogen niet met de promotie van de destijds pas 18-jarige Verstappen. “Het was een gecalculeerd risico, want er kwamen opties aan in zijn contract en Daniil [Kvyat] had het op dat moment wat lastig”, verklaart hij de rijderswissel. “We zitten in de bevoorrechte positie dat we twee teams hebben, dus de wissel diende twee doelen. Helmut [Marko] kreeg destijds veel kritiek, maar wat we deden was juist. Daarmee verzekerden we ons voor de langere termijn van Max, met wie we toen konden gaan bouwen.”