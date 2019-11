Hoe Red Bull Mercedes kon verslaan op het rechte stuk in Brazilië

De motoren van Honda zijn gedurende het seizoen flink sterker geworden, waardoor de Japanse krachtbron Red Bull in staat heeft gesteld om mee te doen voor overwinningen. Max Verstappen claimde op zaterdag pole-position voor hij in de race de zege pakte. Op circuits waar de hoogte een rol speelt werken de motoren anders en dat was afgelopen weekend in het voordeel van Honda ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Horner denkt echter dat dit niet de enige factor was, hij wees op de verschillende setups.

“Je moet volgens mij ook naar het downforceniveau kijken”, zei Horner tegenover onder andere Motorsport.com. “Mercedes reed volgens mij met meer downforce, dat heeft hen geholpen in de race. Ze waren tijdens de race heel snel en steeds aan het eind van de stint leken ze iets sneller te zijn dan wij. Dat is een compromis, het is maar net hoe je je rondetijd wilt halen.”

Toyoharu Tanabe, de technisch directeur van Honda’s F1-project, sloot zich aan bij de uitspraken van Horner en verklaarde dat het verschil niet alleen uit te drukken was in vermogen. “De hoogte heeft niet alleen invloed op de powerunit, maar ook op aerodynamica”, aldus Tanabe. “We hadden een sterk pakket in Mexico en hier, maar ik heb er niet direct een verklaring voor.”

Ondanks dat de Honda-krachtbron niet helemaal verantwoordelijk was voor het sterke pakket, maakte Horner duidelijk dat de Japanse fabrikant dit seizoen goed werk verricht heeft. “Het was fantastisch om te zien dat Honda voor het eerst sinds 1991 weer een pole gescoord heeft in Brazilië, zeker nadat Mercedes hier de laatste vijf pole-positions te pakken had”, vervolgde hij. “Dat we dan ook nog konden winnen laat zien dat we op de goede weg zijn. Ik heb echt het gevoel dat we het momentum aan onze zijde hebben.”

Met medewerking van Jonathan Noble