Horner: "Focus van Newey ligt nu al grotendeels op de RB17"

In 2021 stapt de Formule 1 over op het grondeffect. De auto's zullen behoorlijk langzamer worden, maar daar moet een verhoogde amusementswaarde tegenover staan. Doordat downforce op een andere manier wordt gegenereerd, moeten de bolides minder gevoelig worden voor vuile lucht. Het klinkt mooi, maar betekent wel dat alle aantekeningen van de voorbije jaren zo in de prullenbak kunnen. Enkel motorisch blijft de boel gelijk, verder beginnen alle teams weer bij nul.

Tel daarbij op dat het budgetplafond nog niet ingaat in 2020 en de uitkomst is duidelijk: de topteams zullen twee projecten tegelijk runnen en dus met grof geld gaan smijten. Zo ook Red Bull Racing, waar men al volop bezig is met de auto voor 2021. "Het draait dit jaar allemaal om het vinden van de juiste balans. We pushen natuurlijk zo hard als we kunnen met de RB16, maar goed: de RB17 zal door de nieuwe reglementen weer een compleet andere auto moeten worden. De focus van Adrian [Newey] ligt daardoor al voor een groot gedeelte op de RB17", vertelt Horner in Barcelona aan onder meer Motorsport.com.

Ondanks dat zijn team meer financiële armslag heeft dan de meeste andere Formule 1-equipes, moet ook Red Bull lastige keuzes maken. "Uiteindelijk zijn de middelen beperkt, ook die van ons. En dan gaat het erom hoe je die middelen dan het beste inzet zonder daarbij de prestaties in het huidige seizoen te schaden." Dit betekent concreet: als Red Bull in de gewenste titelstrijd verzeild raakt, moet de doorontwikkeling van de RB16 nog voldoende prioriteit kunnen krijgen. "Ik denk dat we voorlopig nog wel voldoende focus op beide projecten hebben. Maar na een derde van het seizoen zal die balans wel steeds meer [richting 2021] verschuiven."

