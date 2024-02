Na een aantal hectische weken kwam op woensdag het verlossende woord: Christian Horner is vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag en mag aanblijven als teambaas. Het onderzoek werd ingesteld na meldingen van een vrouwelijke collega van de Red Bull-topman. De resultaten werden in een rapport opgesteld en verstuurd aan Red Bull GmbH, waar een conclusie werd getrokken. Daar besloot men dat er geen reden is om Horner aan de kant te zetten.

In de tussentijd was Horner gewoon afgereisd naar Bahrein, waar dit weekend de opening van het Formule 1-seizoen 2024 verreden wordt. Daar liet hij voor het eerst sinds de uitspraak kort van zich horen. “Ik ben gewoon blij dat het proces achter de rug is. Ik kan er verder niet op reageren”, zei Horner op donderdagochtend bij Sky Sports. “We focussen ons nu volledig op de Grand Prix en het aanstaande seizoen, waarin we proberen beide wereldtitels te verdedigen.”

In de paddock wordt gefluisterd dat de zaak nog niet voorbij is. De vrouw in kwestie zou protest kunnen aantekenen tegen de uitspraak. Op de vraag of hij denkt dat dit het einde van de kwestie is, zei de teambaas: “Ik kan verder geen commentaar geven, maar het proces is afgerond en afgesloten. Ik ben blij om hier in Bahrein te zijn. Het team focust zich op het naderende seizoen.”

Of deze zaak invloed heeft gehad op de sfeer en eenheid binnen het team? “De eenheid is nog nooit zo sterk geweest", besluit Horner.