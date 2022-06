Horner: Chaotische start GP Monaco moet nabesproken worden

De start van de Grand Prix van Monaco werd meerdere keren uitgesteld door wedstrijdleider Eduardo Freitas. Aanvankelijk maakte hij die keuze vanwege regen op de grid en de verwachting van zwaardere neerslag. Vervolgens kregen de teams te horen dat de formatieronde achter de safety car zou plaatsvinden met de verplichting om auto’s vijf minuten voor de start te voorzien van full wets. Doordat sommige teams hier beter op waren voorbereid dan anderen, werd de start nogmaals uitgesteld om hen daar ook de kans voor te geven.

Vervolgens werkten de coureurs twee formatieronden af achter de safety car, voordat een hoosbui voor de officiële start van de race al voor een code rood zorgde. De auto’s werden in de pits geparkeerd, waar zij uiteindelijk ruim een half uur zouden staan. In deze periode bleek een herstart onmogelijk, doordat de regen voor problemen zorgde bij enkele elektrische systemen die F1 en de FIA gebruikten. Om 16.05 uur konden de coureurs uiteindelijk terug de baan op voor een rollende start. De rommelige startprocedure is volgens enkele teambazen echter wel een puntje dat een nabespreking verdient.

“Ik denk dat het nog eens goed bekeken moet worden, want het was ietwat chaotisch met banden die van en naar de grid gingen”, vertelde Red Bull Racing-teambaas Christian Horner na afloop van de race. “De grid hier is al druk genoeg en het is altijd een beetje gevaarlijk om op het weer te anticiperen. Je kan het van twee kanten bekijken. Je zou kunnen zeggen dat we beter aan de race hadden kunnen beginnen en dan op de startbui hadden kunnen reageren door ofwel de safety car naar buiten te brengen of de race te stoppen, maar ik denk dat dit na het weekend nog eens goed bekeken moet worden.”

De safety car voert het veld aan tijdens de formatieronde Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari-teambaas Mattia Binotto wees juist naar de tweede keer dat de start werd uitgesteld, waardoor meerdere teams de kans kregen om hun full wets te monteren. “Je noemt het zelf vreemde besluiten. Maar ik kan alleen zeggen dat wij een team waren dat volledig voorbereid was op de grid”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “We hadden onze full wets op tijd op de auto’s gemonteerd. Op dat moment zaten we in een sterke positie en het is goed dat het team liet zien dat we georganiseerd zijn en goede capaciteit hebben. Soms doen wij het juiste en nemen we de juiste besluiten, maar helaas besloot de wedstrijdleiding tot verdere uitstel van de start. Waarom was dat nodig? Dat is mij niet duidelijk. Ik denk dat we opheldering moeten vragen.”

Aan de andere kant waren er ook teambazen die begrip konden opbrengen voor het uitstellen van de start. Een van hen was Toto Wolff: “Aanvankelijk was het stortregen en ik denk niet dat je van start kan gaan als dergelijke onweersbuien in Monaco arriveren. Ik heb er dus geen probleem mee dat de start enkele keren werd uitgesteld”, zei de teambaas van Mercedes. “En je moet Freitas en de wedstrijdleiding nageven dat het een moeilijke race was om te managen. Ik hoopte op een eerdere start toen het droger werd, maar volgens mij was er een probleem met de verbinding met het F1-hoofdkwartier. Daarom konden we niet beginnen. Het format leek dus meer op een American Football-wedstrijd, waarbij je tussendoor een hotdog en bier kan halen. Maar ik denk niet dat er veel anders gedaan had kunnen worden.”

Ook McLaren-teambaas Andreas Seidl was in het licht van het budgetplafond begripvol voor de keuze. “Er was gezien de weersverwachting absoluut geen noodzaak om de race gehaast van start te laten gaan, want het had geen zin om het risico op veel crashes te lopen, al helemaal op dit circuit. Vanuit dit oogpunt is alles op de juiste manier gedaan, de veiligheid gaat voorop. Ik sta achter de genomen besluiten. Met kennis van de weersverwachting heeft het geen zin om onnodige risico’s te lopen en onder deze omstandigheden viel niet te racen. Auto’s aquaplaneerden, het zicht was slecht. Vanuit het team bekeken was een van de positieve punten dat beide auto’s deze race zonder schade hebben uitgereden, omdat we dit jaar onder het budgetplafond maar weinig onderdelen hebben.”