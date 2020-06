Horner waarschuwt: F1 moet geen WK accountancy worden

Na weken overleg tussen de teams en de bazen van de F1 werd vorige week een akkoord bereikt over een groot pakket regels. Het doel daarvan is om de kosten te drukken en het racen spannender te maken. Hoewel het plan unaniem gesteund werd, schijnt een aantal aspecten rond het budgetplafond van 145 miljoen dollar nog aangepakt te moeten worden om toekomstige controverse te voorkomen. Het gaat vooral om zaken die betrekking hebben op de gelijkwaardige en onpartijdige behandeling van teams.

In gesprek met Motorsport.com vertelde Horner dat onder andere zijn team, Red Bull, ‘pijnlijke’ concessies accepteerde in het belang van de sport. Hij vindt het ook belangrijk dat er geen ruimte is voor concurrenten om te proberen de restricties te omzeilen. “Ik denk dat er veel werk gedaan is en veel toegegeven is door met name de drie grote teams, en we hebben het proces gesteund. We hebben er met een pragmatische blik naar gekeken ten gunste van de sport. Op sommige vlakken is dat pijnlijk geweest. Maar ik denk dat de F1 over de gehele linie sterker wordt door deze set reglementen, hoewel er nog wat details zijn die afgerond moeten worden.”

Horner verwacht controverse, vertrouwt op FIA

Een van de grootste uitdagingen is hoe er toezicht gehouden wordt op de uitgaven terwijl er onder de teams verschillende bedrijfsmodellen zijn. Een team als Red Bull is onafhankelijk, bij Ferrari is de F1-operatie onderdeel van divisie voor straatauto’s en Mercedes heeft nauwe banden met haar moederbedrijf. Er is progressie geboekt in het overwinnen van de duidelijkste obstakels, zoals het bepalen van de eerlijke waarde van klantenregelingen. Maar er zouden nog andere problemen kunnen ontstaan, zoals mogelijke schommelingen van wisselkoersen die voor bepaalde teams ongunstig kunnen zijn.

“Het gaat om gedetailleerde zaken als schommelingen in de wisselkoersen”, zegt Horner. “Het is een gecompliceerde set reglementen en er zullen ongetwijfeld dingen zijn in de vroege versie waarmee geen rekening is gehouden en die opgehelderd moeten worden.” Zouden er dan omstreden problemen kunnen ontstaan zodra de regels rond het budgetplafond uitgerold worden? Horner verwacht dat wel. “Helaas denk ik dat we daar bijna niet onderuit kunnen komen. Ik hoop dan ook dat we niet in een wereldkampioenschap accountancy belanden in plaats van een kampioenschap dat op het circuit beslist wordt.”

Om die reden is het volgens Horner dan ook van belang dat alle teams vertrouwen tonen dat de FIA op een correcte manier toeziet op naleving van het budgetplafond. “We moeten vertrouwen op het regelgevend orgaan. Er is een set reglementen waarvoor je tekent en daar passen wij ons op aan. Maar het wordt zonder twijfel gecompliceerd en er zijn verschillende structuren, er zijn teams binnen organisaties en automobielfabrikanten. We moeten heel zwaar op de FIA vertrouwen dat zij hier eerlijk op toezien.”

Met medewerking van Jonathan Noble