Het team uit Woking bleek vorig jaar regelmatig met Mercedes en Ferrari te kunnen strijden om de kruimels achter Red Bull Racing, maar teambaas Andrea Stella wil daar geen conclusies voor 2024 aan verbinden.

De start van het F1-seizoen 2023 verliep nogal stormachtig voor McLaren. Uitvalbeurten en klasseringen in het achterveld wisselden elkaar af, maar met een paar gerichte upgrades aan de MCL60 werd de weg omhoog ingezet. Lando Norris en Oscar Piastri waren samen goed voor negen podiumplaatsen en McLaren finishte uiteindelijk als vierde in het constructeurskampioenschap.

De ommekeer was het resultaat van een technische herstructurering ingezet door de nieuwe teambaas Andrea Stella. Die herstructurering wordt dit jaar voortgezet met het aannemen van nieuw personeel en het verder verbeteren van de faciliteiten op het McLaren Technology Centre.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

Uiteindelijk wil het team zo hoog mogelijk eindigen in beide kampioenschappen, maar Stella wil die ambitie niet in podiumplaatsen of punten vertalen. "Ik ga het niet hebben over hoe we tweede, eerste of derde willen worden. Dat is niet de taal die we bij McLaren gebruiken, daar praten we niet over”, vertelde Stella aan Motorsport.com. "Resultaten spreken voor zich. Waar we wel over praten is wat we moeten doen op het gebied van de aerodynamische ontwikkeling, de mechanische ontwikkeling, hoe verbeteren we de interactie met de banden? Hoe leveren we projecten af, hoe zorgen we ervoor dat ze daadwerkelijk opleveren wat we willen? Daar moeten we ons op richten.”

Stella heeft een – vorig jaar doeltreffend gebleken – visie op hoe de weg omhoog voortgezet moet worden. "We zorgen ervoor dat we elke dag het gevoel hebben dat we een kleine stap vooruit zetten. We vergroten onze competentie, we vergroten onze expertise, we vergroten onze kennis en dat zal uiteindelijk moeten leiden tot prestaties. Als we eenmaal in Bahrein zijn, als we eenmaal in Saoedi-Arabië zijn, zullen we zien hoe goed we het hebben gedaan."

In de laatste fase van 2023 was de McLaren MCL60 vaak de op één na snelste auto op de grid achter de dominante Red Bull RB19. Op de vraag of de beter dan verwachte prestaties van zijn team ertoe hebben geleid dat Stella zijn plannen heeft moeten bijstellen, antwoordde hij: "Eén ding zeg ik vaak tegen mijn managementteam: plannen zijn heel goed, maar we zijn hier niet om plannen uit te voeren, we zijn hier om prestaties te leveren. Plannen zijn een goede referentie, maar kunnen gemakkelijk leiden tot gemak. Ik probeer ervan uit te gaan dat de focus op prestaties ligt. Een plan is een hulpmiddel, het is niet het doel."