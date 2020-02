Carey over vertraging Miami: “VS project voor de lange termijn”

Liberty Media zou graag zien dat de Formule 1 meer voet aan de grond krijgt in de Verenigde Staten en een Grand Prix in Miami zou daarbij moeten helpen, maar omwonenden van het Hard Rock Stadium, waar de race zou moeten plaatsvinden, lijken minder op te hebben met de komst van het hogesnelheidscircus. Zij verwachten vooral geluidsoverlast en verkeershinder. Al meerdere keren zijn de plannen voor de Grand Prix aangepast. Zo gaat het circuit niet langer over de openbare weg en zal er niet gereden worden tijdens schooltijden.

“We wisten dat het wat tijd ging kosten in de Verenigde Staten”, laat Carey weten aan Motorsport.com. “In een bepaald opzicht duurt het langer dan we hadden gehoopt, absoluut. Het is in zekere zin frustrerend, omdat we er veel tijd in steken en er tot op zekere hoogte sprake lijkt te zijn van een aanhoudende complexiteit.”

“Ik denk dat het realistisch gezien vijf jaar of langer gaat duren om iets op te bouwen in de Verenigde Staten”, vervolgt Carey. “Het doel is om over vijf tot tien jaar na nu een markt van betekenis te hebben in Amerika. In die context maakt twaalf maanden niet veel uit, maar dat houdt niet in dat het niet frustrerend is.”

Roger Penske zou de Formule 1 ondertussen graag terug zien keren naar de Indianapolis Motor Speedway, waar eerder tussen 2000 en 2007 een Amerikaanse Grand Prix werd gehouden. De Amerikaanse autosportondernemer nam eind vorig jaar de beroemde oval over. “Ik ken de Penskes en heb contact gehad met de Penskes. Ik kende ze al voordat ze Indianapolis hadden gekocht”, zegt Carey. “Indianapolis is een iconisch circuit. Het maakt niet voor niets deel uit van de Triple Crown, samen met Monaco en Le Mans. Het is een speciale plek voor de autosport. Ik ga verder niets zeggen over de gesprekken, maar ik ben op de hoogte van de belangstelling.”

Met medewerking van Luke Smith