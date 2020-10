Carey over sportieve wijzigingen: "F1 niet in keurslijf dwingen"

Carey en het Formula One Management overwogen eerder dit seizoen om de dubbele races op dezelfde circuits wat meer sjeu te geven door met het kwalificatieformat te spelen. Mercedes en ook een aantal coureurs waren hier echter faliekant op tegen en dus verdween het plan snel weer in een la.

Vertrekkend CEO Carey begrijpt dat aanpassingen tegen het zere been zijn van de puristen, maar zegt in de podcast Beyond The Grid dat voorbeelden uit andere sporten bewijzen dat verandering ook goed kan zijn. “In de meeste sporten is het zo dat de hardcore fans weerstand bieden. Maar toen Major League Baseball nog aangewezen slagmannen had, vond iedereen dat waardeloos. En de NBA kwam met de driepuntlijn, de diehards vonden het maar niets. Ze voegen [in het honkbal] steeds meer teams toe aan de play-offs. Vroeger speelden de winnaars van de competities [de American en National League] in de World Series, dit jaar doen er zestien teams mee aan de eindstrijd. In de meeste gevallen worden die veranderingen achteraf als positief ervaren. Het geeft nieuwe energie en een nieuw perspectief.”

‘Je moet de sport niet vol toeters en bellen stoppen en je moet het belang van de historie van de sport erkennen, maar het moet geen keurslijf worden dat je niet in staat stelt om veranderingen aan te brengen die echt iets kunnen toevoegen voor de fans”, bepleit Carey zijn zaak.

Onder het nieuwe Concorde Agreement dat volgend jaar ingaat wordt het makkelijker om de opzet van de sport aan te passen. Was daar tot nu toe unanimiteit voor nodig, vanaf 2021 volstaat een zogeheten ‘supermeerderheid’. Carey stelt tegenstribbelende teams echter gerust. “Ik denk dat een specifiek besluit zoals die over een kwalificatierace altijd een groepsbeslissing zal moeten zijn. Vanuit ons standpunt bekeken, zullen we dat niet gedwongen opleggen. Laten we een balletje opwerpen, over de voors en tegens praten, ons huiswerk doen en er met iedereen een eerlijke discussie over hebben”, aldus de Amerikaan.

