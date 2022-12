Leclerc verwacht 'soepele overgang' bij aantreden nieuwe teambaas

In de aanloop naar de laatste race in Abu Dhabi kwamen er vanuit Italië de eerste berichten dat Mattia Binotto en Ferrari na het F1-seizoen 2022 uit elkaar zouden gaan. Ruim een week na de seizoensafsluiter was er de officiële bevestiging dat Binotto eind dit jaar bij de Scuderia vertrekt.

Charles Leclerc laat vrijdag bij het FIA-gala in Bologna weten dat Binotto hem telefonisch op de hoogte had gesteld van zijn beslissing. “Ik respecteer zijn besluit”, aldus de Ferrari-coureur, die later op vrijdag de trofee voor de tweede plaats in het kampioenschap overhandigd krijgt. “Ik kan hem alleen maar bedanken. Hij heeft van meet af aan in mij geloofd en gaf me een contract voor de zeer lange termijn. Voordat hij teambaas werd, was hij al vele jaren werkzaam voor de Scuderia en zodoende heeft hij een aandeel gehad in de successen die het team over de jaren heeft behaald. Ik wens hem dan ook het allerbeste toe. Het is nu aan ons om te focussen op de toekomst en op het maken van de juiste keuzes zodat we het Red Bull volgend jaar wat moeilijker kunnen maken.”

Leclerc heeft er vertrouwen in dat de periode die een nieuwe teambaas nodig heeft om gewend te raken aan zijn nieuwe omgeving, geen negatieve impact zal hebben op de prestaties van het team op het circuit. “Ik heb nog niet eerder een verandering van teambaas meegemaakt bij een team, dus ik kan niet uit eigen ervaring spreken, maar het zal waarschijnlijk wel wat tijd kosten voordat een nieuwe teambaas helemaal gesetteld is. En Ferrari is natuurlijk ook een groot team. Maar ik geloof dat als het op een goede manier gebeurt, we er op de baan totaal geen last van zullen hebben. Ik ben er vrij zeker van dat er sprake zal zijn van een soepele overgang.”

‘Heb uitstekende ervaringen met Vasseur’

Leclerc benadrukt dat hij zelf niet betrokken is bij de beslissing wie het stokje van Binotto moet overnemen. Dat is volgens de Monegask een zaak voor Ferrari-voorzitter John Elkann en CEO Benedetto Vigna. Gevraagd naar wie zijn persoonlijke voorkeur uitgaat, antwoordt Leclerc dan ook: “Daar doe ik geen uitspraken over. Dat is uiteraard ook niet aan mij. Het zijn John en Benedetto die hierover beslissen. Ik heb me te concentreren op mijn werk in de simulator en mijn werk met het team, zodat we volgend jaar een zo goed mogelijke auto hebben.”

Een naam die veelvuldig in verband wordt gebracht met de vacature bij Ferrari is die van Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur. Leclerc werkte eerder met de Fransman samen bij Alfa Romeo-Sauber, waar hij in 2018 zijn debuut maakte in de Formule 1, en bij ART Grand Prix in de GP3. Gevraagd naar zijn mening over Vasseur, zegt Leclerc: “Ferrari is een heel ander team dan alle andere teams. Ik kan alleen iets zeggen over mijn eigen ervaringen met Fred en die zijn uitstekend. Ik werkte in de lagere raceklassen al met hem samen. Hij heeft altijd in mij geloofd en we hebben altijd een goede band met elkaar gehouden. Maar dit mag natuurlijk geen enkele rol spelen in de beslissing. Fred is in elk geval altijd rechtdoorzee en eerlijk, en dat kan ik erg aan hem waarderen. Of hij het gaat worden of niet, dat weet ik niet. Daar komen we ergens in de komende paar maanden achter.”