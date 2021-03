Leclerc is een van de zes F1-coureurs die tot nu toe besmet zijn geweest met het coronavirus. In januari bleek hij na een reis naar Dubai positief te zijn getest. Vorige week onthulde Lance Stroll dat hij de impact van COVID-19 had onderschat en dat het tijd nodig had om volledig te herstellen. Leclerc heeft echter het gevoel dat hij zo’n twee maanden na zijn besmetting bijna geen gevolgen merkt. “Ik ben volledig hersteld”, zei hij. “Gelukkig ben ik er niet echt door geraakt, dus ik voel me helemaal in orde. Ik heb na mijn besmetting wat fysieke tests gedaan om te garanderen dat alles weer normaal was, en dat is het geval. Wat dat betreft zit het dus goed.”

Het nieuwe seizoen is Leclercs vierde in de Formule 1 en het derde in dienst van Ferrari. Na een geweldige start in 2019, waarin hij twee keer als winnaar over de finish kwam, zetten team en coureur een pas op de plaats in 2020. Het materiaal van Ferrari bleek niet goed genoeg om consistent mee te doen om de podiumplaatsen, maar desondanks wil de 23-jarige coureur niet alleen naar zijn team wijzen. Naar eigen zeggen heeft Leclerc ook nog voldoende ruimte om zichzelf te verbeteren en daarom heeft hij deze winter veel tijd doorgebracht op de thuisbasis van Ferrari in Maranello.

“Ik denk dat ik nooit zoveel bij Ferrari ben geweest voor de echte start van het seizoen als dit jaar. We hebben ook behoorlijk wat getest met de oude auto, dus ik voel me helemaal voorbereid. Ik heb op ongeveer dezelfde manier gewerkt als voorheen door te proberen te begrijpen wat vorig jaar mijn zwakke plekken waren”, aldus Leclerc. Hij wijst naar zijn bandenmanagement als een van de vlakken waarop hij zelf nog een flinke stap kan maken. “Vorig jaar heb ik een enorme stap gezet en ik hoop dat ik dit jaar weer een stap zet. Dat is eigenlijk wat ik gedaan heb: ik probeerde oude races te bekijken en te begrijpen wat we als team beter hadden kunnen doen, maar ook wat ikzelf in de auto beter had kunnen doen om mijn bandenmanagement te verbeteren.”

Leclercs voorbereidingen op het nieuwe seizoen begonnen eind januari met tests in de Ferrari SF71H uit 2018. Een maand later was hij op Jerez betrokken bij de bandentest die Ferrari namens Pirelli verrichte op de nieuwe banden met 18 inch velgen, daarbij reed hij in een aangepaste SF90 uit 2019. Eind deze week stapt Leclerc voor het eerst in de nieuwe Ferrari, de SF21, tijdens de driedaagse wintertest in Bahrein.