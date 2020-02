Leclerc: "Wist vorig jaar niet wat ik kon verwachten, nu wel"

Leclerc zei de contractverlenging tot en met 2024 te beschouwen als een 'langetermijnproject'. Het vertrouwen is er, maar dat betekent niet dat de resultaten er ook automatisch zijn. "Het is mooi om te weten dat ik vijf extra jaren voor Ferrari blijf rijden. Het betekent alleen niet dat de resultaten een zekerheid zijn, dus we moeten hard blijven werken. Eén ding is duidelijk: het gaat hier om een langetermijnproject. Het is interessant voor mij en het team, zo'n lang contract en samen bouwen aan een relatie, een die hopelijk veel successen oplevert."

In zijn eerste seizoen bij Ferrari kreeg Leclerc te maken met hogere verwachtingen dan ooit. Ten eerste waren er de verwachtingen van het team, want ineens zat hij bij het oudste en meest succesvolle team uit de historie van de F1. Maar de overstap betekende ook dat hij in de spotlights stond van de media en massa's fans, die het al over hem hadden voordat het seizoen echt was begonnen en hij zich zou kunnen bewijzen. Zijn tweede jaar bij Ferrari voelt hij zich meer klaar voor de start van het nieuwe kampioenschap. "Ik ken het team nu een stuk beter. Het eerste jaar wist ik niet echt wat ik kon verwachten en leerde ik veel. Dit jaar weet ik dat wel en ben ik er meer klaar voor, maar het is onmogelijk om nu al van bepaalde resultaten uit te gaan. We moeten eerst maar eens wachten op de wintertest en ons koest houden, de resultaten komen dan hopelijk vanzelf. Ik heb in ieder geval veel geleerd in het eerste seizoen, dankzij het team en dankzij Sebastian [Vettel]."

Lessen uit 2019

Met Vettel knokte Leclerc een intens duel uit, want geen van beiden wilde onderdoen voor de ander en als tweede viool gezien worden. Dat leidde tot een aantal memorabele momenten, zoals de undercut van Vettel in Singapore en later de dubbele uitvalbeurt in Brazilië. Daarnaast negeerden de coureurs ook op momenten teamorders. Teambaas Mattia Binotto heeft desondanks aangegeven dat zijn duo vrij is om te vechten op de baan, zolang het niet verhindert dat het team vooruit komt. "We hebben allebei een les geleerd na de crash in Brazilië. We krijgen inderdaad de vrijheid om te vechten met elkaar, maar we moeten niet vergeten dat we teamgenoten zijn. Er werken achter de schermen heel veel mensen aan de wagen en voor ons, zodat wij zo goed mogelijk kunnen presteren. Incidenten zoals in Brazilië mogen dus niet meer gebeuren. De marge die we laten, zal waarschijnlijk iets groter zijn om zo aan de veilige kant te zitten."

Persoonlijke gemiste kansen waren er ook in 2019. Baku was daar een goed voorbeeld van, toen Leclerc kanshebber leek voor pole-position maar te gretig werd en crashte in Q2. "Dat was erg onnodig en waarschijnlijk mijn grootste fout. Ik heb daar wel van geleerd. Gedurende het jaar waren er meerdere kleine maar nuttige lessen, wat betreft de strategie in de race bijvoorbeeld. Het is in de Formule 1 allemaal behoorlijk complex en ik moet hier nog beter in worden, waar ik met het team aan werk. Ik geloof dat er op elk vlak ruimte voor verbetering is, maar als ik iets moest kiezen, dan zou dat waarschijnlijk een beter overzicht van de race zijn. Ik weet zeker dat dit in de toekomst erg nuttig kan zijn."

De wagen van 2019 werd al voorbereid toen Leclerc nog bij Sauber zat, maar dat is dit jaar anders. Op de vraag hoeveel input de coureurs hadden op de bouw van de nieuwe Ferrari, zei de Monegask: "Het is voor mij best nieuw, want het is lang geleden dat ik twee jaar achter elkaar bij hetzelfde team zat. Ik heb duidelijk gemaakt wat ik wilde van de wagen, maar het doel van het team is uiteindelijk hetzelfde. Dat is om te proberen de meest solide wagen te bouwen met de meeste flexibiliteit qua set-up. We hebben namelijk niet op elke baan hetzelfde probleem, dus we moeten de wagen individueel aanpassen aan de circuits. En als er dan kleine problemen met de balans zijn, wat kan gebeuren, dan is het aan ons om onszelf weer aan de wagen aan te passen."

Interview: Charles Leclerc blikt vooruit op F1-seizoen 2020

Met medewerking van Jonathan Noble en Roberto Chinchero