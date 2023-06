De Monegask vermoedde na afloop van de kwalificatie een mechanisch probleem bij zijn SF-23. Omdat er op zondagochtend niet genoeg tijd was voor een volledige analyse van de auto, werd uit voorzorg besloten om de volledige achterkant van de auto te vervangen, inclusief de versnellingsbak en ophanging. Ook werden er aanpassingen aan de afstelling gedaan. Charles Leclerc moest de race zodoende vanuit de pits aanvangen.

Hij werkte zich uiteindelijk op naar de twaalfde plaats en schoof na de finish nog een plek op doordat Yuki Tsunoda vijf seconden bij zijn racetijd kreeg opgeteld voor het van de baan forceren van Zhou Guanyu. “Nee”, antwoordt Leclerc op de vraag van Sky Sports of elfde nog een degelijk resultaat is gezien hij uit de pitstraat startte. “Ik begrijp echt niet wat we verkeerd doen. Maar we doen iets verkeerd. Ik ging van hard naar hard voor mijn laatste stint en deed daarin precies hetzelfde. Maar de wagen gedroeg zich compleet anders. We moeten erachter komen waarom. We zijn nu al een paar races aan het worstelen met de omstandigheden en een onvoorspelbare auto. En vandaag was niet anders.”

Gevraagd of de auto ondanks alle veranderingen niet beter aanvoelde, laat hij weten: “Dat wel. Op zaterdag had ik een achterkant die heel los was en vreemd aanvoelde. We zullen in de fabriek analyseren wat er aan de hand was. Dat hebben we hier op het circuit nog niet kunnen doen. In de race was de voorkant echter meer het probleem. Maar het algehele gevoel was wel een klein beetje beter. In de tweede en derde stint was het een heel stuk beter. De eerste stint verliep erg slecht, maar dat had meer met de banden te maken.”

Meer coureurs hadden afgelopen weekend moeite om de banden op de juiste temperatuur te brengen op de Catalaanse omloop, maar met name bij Ferrari leidde het tot problemen. “We worstelden met het feit dat de window zo klein was”, aldus Leclerc over het kleine bereik waarin de banden goed presteerden. “Op deze baan en onder deze omstandigheden leken de banden nog gevoeliger dan elders. We weten dat dit een zwakke plek van ons is. We worstelen er meer mee dan anderen in deze omstandigheden en op deze baan. We moeten het onder controle krijgen”, zucht hij.

Video: De hoogtepunten van de Grand Prix van Spanje