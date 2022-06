Leclerc: "Als problemen achter de rug zijn halen we Red Bull in"

Ferrari had begin dit F1-seizoen een fikse voorsprong op Red Bull Racing, maar heeft deze uiteindelijk uit handen gegeven door terugkerende betrouwbaarheidsproblemen. Een power unit-probleem ontnam Charles Leclerc in Spanje en Baku twee potentiële zeges. Een tactische misser in Monaco zorgde ervoor dat Sergio Perez daar met de overwinning aan de haal ging en Ferrari terugviel naar de plekken twee en vier. Ondanks alle gebeurtenissen blijven Leclerc en Carlos Sainz uiterst kalm. Laatstgenoemde stelt dat de huidige situatie van Ferrari meer heeft opgeleverd dan dat het aanvankelijk had verwacht.

"We begonnen aan het seizoen met het doel om weer competitief te zijn. We slaagden erin onze eigen verwachtingen te overtreffen", zegt Sainz tegen Motorsport.com. "Dat heeft ons in de titelstrijd gebracht. Qua vermogen hebben we een enorme stap gezet en we hebben goed op de nieuwe regels ingespeeld. Het is voor ons nog allemaal wat nieuw, zo'n terugkeer in het gevecht. De laatste tijd lopen we tegen problemen aan met de betrouwbaarheid, maar het is prima dat dit gebeurt terwijl we aan opnieuw aan het opbouwen zijn. Zéker als je ook nog zo'n grote stap maakt met de krachtbron. Als je ziet waar we vandaan komen, dan is het nog niet eens zo slecht. Dit is gewoon een hobbel in de weg."

Omdat Ferrari zich niet laat meeslepen in het vroege seizoenssucces, zegt Leclerc dat de renstal ook niet erg emotioneel reageert op de recente resultaten. "De kalmte is er nog", aldus de Monegask. "Dit is dan ook fundamenteel, want het heeft ons teruggebracht naar de winnende vorm. Het is duidelijk dat het team door een lastige periode gaat. Het is zaak dat we de problemen zo snel mogelijk oplossen. Ik denk dat we daarin de juiste balans hebben gevonden."

Leclerc voegt daaraan toe dat Ferrari de recente teleurstellingen ook beter kon verwerken omdat het zo'n competitieve auto had. "Wij kennen de snelheid in de wagen, dat geeft ons vertrouwen. We weten dat de betrouwbaarheid een probleem is geweest in de laatste drie races, maar de performance is er. Op het moment dat we de problemen onder de knie hebben, kunnen we tegen Red Bull strijden. Ik heb vertrouwen in dit team. We geven zoals altijd 200 procent. Ik weet zeker dat als we de problemen te boven zijn gekomen, we Red Bull kunnen inhalen."